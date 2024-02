A tatabányai hölgyek január másodika óta készülnek a bajnokság tavaszi folytatására. Amíg tartott a vizsgaidőszak, addig a főiskolások is rendszeresen tudták látogatni az edzéseket. Most viszont már ingázniuk kell.

A tatabányai vízilabdázó lányok nehéz mérkőzés elé néznek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Zantleitner Krisztina, a csapat vezetőedzője azt is kiemelte, hogy betegségek, sérülések ugyan nem gátolták a közös gyakorlást, viszont egy ideje úgy néz ki a sátortetős uszoda, mint ahol komoly harcok dúlnak. A szakemberek keresik, hogy hol szökik el a víz a medencéből, és ennek a kutakodásnak nyomai is vannak. Azaz a Ferencváros elleni összecsapásra is meglehetősen mostoha körülmények között tudtak tréningezni a lányok, ám annak a mérkőzésnek mindentől függetlenül a fővárosi gárda a toronymagas esélyese.

– Az FTC az más kategória, mint mi vagyunk – jegyezte meg Zantleitner Krisztina. – Rendkívül fiatal csapatunkkal megpróbálunk tisztességgel helytállni a világbajnoki érmesekkel teletűzdelt listavezető ellen. De már ezt a meccset, és a következő, BVSC-Zugló ellenit is igyekszünk felhasználni gyakorlásra a számunkra nagyon fontos, Szeged elleni összecsapásra.

A találkozót Duray A. és Némethy R. vezetik.

Vízilabda OB I., női, 10. forduló

Tatabánya Women Water Polo – FTC

Tatabánya, Buborék, szerda: 20 óra 15.

Nehéz helyzetben a tatabányai férfi vízilabda

Nehéz küzdelem vár Gebauer Lajos vezetőedző együttesére, a vízművesekre a Fehérvár otthonában. A házigazdák egy meccsel többet játszottak, mint a tatabányaiak és egy pont hátrányuk is van, ám egyre jobb formába lendülnek. Legutóbb például Egeren nyertek az Eszterházy főiskola csapat ellen, ott, ahol a Gebauer-legénység sima vereséget szenvedett. A Tatabánya most is egy méretes debreceni vereséggel a nyakában érkezik a késő esti „szeánszra”.

– Nagyon remélem, hogy a szebbik arcunkat mutatjuk Fehérváron – hangsúlyozta a vendégek szakvezetője. – Úgy gondolom, ha mentálisan felnövünk a feladathoz, akkor pontot, pontokat szerezhetünk idegenben is. Napok óta igyekszek a srácok eszére és szívére hatni, hogy sikeresen vehessük ezt az akadályt.

A mérkőzésen Szilágyi K. és Csizmadia Zs. játékvezetők fújják majd a sípot