A hagyományoknak megfelelően ezúttal is sportdíjjal ismerte el Tata város önkormányzata az elmúlt esztendőben kiemelkedően teljesítő sportolóit. A rendezvénynek a tatai Güntner Aréna adott otthont, ahol szép számmal gyűltek össze sportolók, edzők, szülők és sportbarátok. A díjátadóra kialakított színpad mögött az olimpiai zászló is ki volt feszítve, mégis csak az ötkarikás játékok évét írjuk.

Kicsik és nagyok egyaránt sportdíjban részesültek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A díjátadó ünnepséget Michl József polgármester nyitotta meg beszédében, aki elárulta, hogy az eseményhez közeledve szinte hetente kellett újabb és újabb érmeket megrendelni, mert a tatai sportolók megállás nélkül szállították a szebbnél szebb sikereket. Beszédében szólt a fiatal versenyzőkhöz, akiktől azt kérte, köszönjék meg a szüleiknek a támogatást, hogy egy-egy nehezebb pillanatban ők mindig mögöttük állnak és támogatják őket a versenyzésben, és ennek is köszönhetően érhetik el a legnagyobb eredményeket.

Több száz tatai részesült sportdíjban

A 2023-as esztendő a korábbi évekhez hasonlóan ismét kiemelkedőre sikerült, amit a 20 megszerzett világ- és 25 Európa-bajnoki diadal bizonyít a legjobban. A sportdíjak átadó ünnepségén nem kevesebb mint 371 kapott sportdíjat: ennyien értek el ugyanis olyan eredményt, amivel kiérdemelték az elismerést. A polgármester kitért arra is, hogy az Esterházy Miklós „Viator” sportolói ösztöndíjjal az elmúlt öt évben már tizenegy alkalommal tudták segíteni a helyi sportolókat. Kun Anna helyi kiválóság eddig az ösztöndíj megalapítása óta minden évben érdemes volt rá.

Michl József beszédében kiemelte, hogy a mögöttünk hagyott évben a sportsikerek mellett infrastruktúrában is tudott a város erősödni, hiszen új tornateremmel gazdagodott a Vaszary János Általános Iskola. Ezen kívül átadásra került még kettő grundpálya is, ahol bárki kedve szerint sportolhat a szabadidejében. A városvezető hangsúlyozta: országos sporteseményeknek is sikeresen tudtak helyt adni. Többek között az országúti kerékpárverseny egy szakasza ment itt át, de rendeztek országos strandröplabda fordulót is. Mind közül az egyik legkedveltebb esemény a tó-futás, amelyen több százan szoktak elindulni, mintegy felkészülésként is a tatai minimaratonra.

Ilyen gyönyörű medáliával térhettek haza a sportolók

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A sportgála meghívott vendége volt Szabó László, a Magyar Paralimpiai Szövetség elnöke, aki köszönetet mondott, hogy Tata városában is megbecsülik a fogyatékos sportolókat. Külön érdekesség, hogy 2023-ban az év fogyatékkal élő csapata Magyarországon a Bécsi Bernát és Szendi János alkotta asztalitenisz páros lett, akik világbajnoki címmel tettek hozzá Tata sporttörténelméhez.

Hatalmas ováció kísérte a helyi akrobatikus kosárcsapat fiataljainak az előadását

A beszédek után, de még a díjak átadása előtt a tatai Face Team akrobatikus kosárlabdacsapatának fiataljai tartottak egy rendkívül látványos műsort. A színpad elé felállított kosárgyűrűbe egy trambulinról különböző formációkat váltogatva, előre és hátra szaltózva dobálták a labdát az ifjú tehetségek. A közönség minden egyes elem végén óriási vastapsban és ovációban tört ki, láthatóan mindenki élvezte a Face Team produkcióját.

Az esemény végén a legtöbb sportoló saját egyesületének az egyen öltözékében a színpadra vonult, hogy átvegyék jól megérdemelt érmeiket az elmúlt évben nyújtott kiemelkedő teljesítményükért. A teljesség igénye nélkül a díjátadón megjelentek atléták, vívók, küzdősportolók, autóversenyzők, a különböző evezős sportok képviselői, de még akrobatikus rock and roll versenyzők is.