Előzetesen a tavaszi rajt előtti utolsó hétvégén a Monor és a Zsámbék csapatai ellen mérte volna fel Gyürki Gergely, hogy az Opus Tigáz Tatabánya mennyire áll készen a bajnoki folytatásra. A klub közösségi felületén megjelent beszámoló szerint Kiprich Dávid, Soltész Barnabás és Klausz Ádám sérülés, Szalánszki Gergő pedig betegség miatt nem voltak bevethető állapotban. Ehhez jött még a Monor elleni edzőmeccs 9. percében Krupánszki Balázs vállsérülése, ami miatt le kellett cserélni őt. Annyi sérült jött össze, hogy a délutánra tervezett Zsámbék elleni találkozóra végül a felnőttek helyett csak a TSC utánpótláskorú játékosai futottak ki a gyepre.

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A beszámoló alapján az NBIII. Dél-Keleti csoportjának élmezőnyéhez tartozó együttes ellen élesen kezdtek a tatabányaiak, de a helyzeteiket nem tudták gólra váltani. Az első félidő hajrájához közeledve aztán megtört a jég, és Szeglegeti Gergő találatával vezetéshez jutott a Bányász.

A folytatásban továbbra is uralta a játékot a hazai együttes, de a második félidőben már a Monor is életjeleket mutatott. Ahogyan az pedig lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat és a vendégcsapat az utolsó másodpercekben egalizálta az eredményt. Olyannyira az utolsó pillanatokról beszélünk, hogy a játékvezető a középkezdésre már nem is hagyott időt.

Ezzel a döntetlennel az Opus Tigáz Tatabánya lejátszotta a téli felkészülés utolsó edzőmeccsét is. A következő héten a kiesőjelölt Budaörs csapata ellen a Grosics Gyula Stadionban már három pont lesz a tét.

Gyürki Gergely vezetőedző: — Az első félidő zömében jól játszott a csapat. A második játékrészben nem tudtuk megfelelően frissíteni az együttest, ezért igazságos döntetlen született. Remélem, minél hamarabb kiegészül a csapat és megfelelő létszámmal tudunk készülni az első bajnoki mérkőzésre.