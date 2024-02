Még a múlt héten jelentette be az Esztergomi Vitézek, hogy a junior Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Mlinkó Zsófia a jövőben kézilabdacsapatukat erősíti. Az ifjú irányító az NBI-ben szereplő Moyra-Budaörs együttesétől igazolt a Duna-parti városba. A Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) növendéke már be is mutatkozott új csapatában: a Tempo KSE felett aratott idegenbeli, tíz gólos győzelemből öt találattal vette ki a részét. Mlinkó Zsófiával az Esztergomi Vitézek honlapja készített bemutatkozó interjút.

Mlinkó Zsófia már nagyon várja, hogy hazai pályán játszhasson

Forrás: Facebook/Esztergomi Vitézek

Az irányító elmondta: szeretne minél gyorsabban beilleszkedni az új társaságba, amit megkönnyít neki, hogy már a legelején nagyon kedvesen fogadták új csapattársai. Elárulta, hogy az edzések másképpen vannak felépítve, mint korábbi csapatainál, ezért még időre van szüksége, hogy teljesen belerázódjon az esztergomiak játékába. A már említett debütáló mérkőzésével kapcsolatban is csak pozitívan tudott nyilatkozni: — Jó érzés volt esztergomi színekben pályára lépni, végig nagyon élveztem a játékot és a jó volt hallani, hogy ennyien szurkolnak a csapatnak. Örülök, hogy a sok játéklehetőség mellett egy győztes meccsen tudtam bemutatkozni — fejtette ki az irányító.

Mlinkó Zsófiának elmondása szerint nagy tervei vannak a kézilabdában, ezek pedig mindig a szemei előtt lebegnek. — Természetesen tudom, hogy még nagyon sokat kell dolgoznom, egyelőre azt tartom a legfontosabbnak, hogy tovább fejlődhessek mind erőnlétben, mind a pályán, ehhez pedig már nagyon kellett a környezetváltás — mutatott rá az új igazolás. Hozzátette: úgy érzi jó helyre került, Esztergomban minden adott, hogy elérje a céljait.

Eddig csak ellenfélként játszott az esztergomi csarnokban Mlinkó Zsófia

A szurkolókhoz hasonlóan ő is várja már, hogy bemutatkozhasson hazai pályán. Korábban már pályára lépett a Suzuki Arénában, de eddig csak a Vitézek ellenfeleként, ahol már megtapasztalta a hazai szurkolók lelkesedését és hangos szurkolását. Elmondása szerint a drukkerek nagy lökést képesek adni számára is. Végül a szurkolók kapcsán elmondta: — Bízom benne, hogy meg tudom majd mutatni nekik mire vagyok képes és a csapattal is olyan eredményeket fogunk elérni, melyekkel boldoggá tesszük majd a közönséget.

A következő hazai mérkőzésre március 9-én, a Debreceni VSC Schaeffler U19 csapata ellen kerül sor.