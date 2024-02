Dragóner a játékosoknak üzenve elmondta, senkinek nincsen megtiltva, hogy a kötelező edzések után még kint maradjanak a pályán gyakorolni, szerinte ugyanis az ilyen hozzáállás a csapatot is segíti a magasabb célok elérésében. A klubot egy szép házhoz hasonlította, amiből ha hiányzik néhány tégla, akkor azokat megfelelően kell pótolni, mert csak így állhat stabil lábakon. Az építkezésnél maradva korábbi csapatát, a Ferencvárost hozta fel példaként. A magyar rekordbajnok is hosszú évek tervezési folyamata és építkezése után tudott eljutni oda, ahol jelenleg is tart. Ugyanígy gondolkodik, hasonlóan szeretné feljebb segíteni a Bányászt, oda, ahová szerinte is tartozik. Elmondta, ő azért érkezett, hogy segítsen elérni a játékosoknak az álmaik elérésében, akik eddig nagyon jó benyomást keltettek benne. Hangsúlyozta még, hogy nem csak a sikerekben kell együtt lenniük, hanem az esetleges kudarcokban is. Mert a sikernek mindig van gazdája, de a kudarcokon csak együttes erővel tudnak átlépni.

Egyelőre nem gondolkoznak új stadion építésében

Gyürki Gergely vezetőedző bemutatta a téli szezon két új igazolását: az NB1-et is megjárt Buna Gábor Győrből, míg Dala Samu a Budafok csapatától igazolt a nagy terveket szövögető Bányászhoz. Velük kapcsolatban is elmondta, hogy egy átigazolásnál fontos szempont a helyi kötődés, ami Dala esetében egyértelmű, ezen kívül a játékosok sporthoz való hozzáállása, ami mindkettejük esetében meggyőző volt. Másfél éve, amióta ő az edző, mentalitás tekintetében nagyon erősek, ennek is köszönhetően tudtak hozni olyan meccseket, melyeket más hozzáállással nem tudtak volna. A téli felkészülésről elárulta, hogy különösen hosszú volt, de keményen dolgoztak, és már az első fordulóban a Budaörs ellen szeretnék learatni az elvégzett munka gyümölcsét. Ő maga mindig csak a következő mérkőzésben gondolkozik, szerinte csak gíy lehet hosszú távon előrébb jutni.

Gyürki Gergely viszontlátja a saját mentalitását a pályán

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Újságírói kérdésre Sámuel Botond még elárulta, hogy hosszú távon gondolkoznak, nem csak a következő fél évben. A támogatók már biztosították a klubot, ha sikerül a hőn áhított feljutás, akkor a szponzorációt is feljebb fogják emelni, hogy a klubnak véletlenül se legyenek anyagi gondjaik az osztálylépést követően. Másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár szeret álmodozni, még nem gondolkodnak egy új stadion építésében. A Grosics Gyula Stadion jelenleg ki tudja szolgálni az összes korosztályt, és ez az infrastruktúra még az NBII-ben is megfelelő.