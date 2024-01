–Amerikában a kosárbabdal kultúrának különleges szerepe van és a hozzáállás is teljesen más. Kint mindenáron győzni akarnak, ez az amit el lehet lesni - tette hozzá a tréner. – Nekem már volt szerencsém megtapasztalni a kinti kosárlabdát. Ég és föld a különbség az amerikai kosárlabda és az európai, vagyis méginkább a magyar kultúrához képest. Ezt szeretnénk a fiatalok megmutatni. – mondta Gurszky Gergő.

Az MVM-OSE Lions utánpótlás csapata Amerikába utazott a kultúráért és a fejlődés lehetőségéért.

Forrás: Instagram/MVM OSE Lions



Az utánpótlás csapat az utolsó edzésükön már nagyon várta, hogy elindulhassanak és így az edzésen is ezt a hangulatot lehetett érzékelni. A csapat összesen tíz napot tölt Amerikában. Edzőmeccsekkel, edzésekkel és rengeteg csapatépítéssel tervezik eltölteni a tíz napot. Biztosak abban is, hogy a fiatal tehetségek élményekkel feltöltődve térhetnek vissza a tengeren túlról - ahogy az MVM-OSE Lions Instagram oldalán is olvashatjuk.