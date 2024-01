Szoboszlai Dominik combizomsérülése után a legfrissebb hírek szerint január 20-a után léphet újra pályára a Liverpool színeiben. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya az év első napján, közvetlenül a lecserélése előtt sérült meg a Newcastle United ellen 4-2-re megnyert bajnoki mérkőzésen.Vasárnap este a csapat az Arsenallal meccselt a 32 közé jutásért az FA Kupában, a találkozót 2-0-ra meg is nyerték, Domnik nélkül. Ő, ahogy 24 órán át látható Instagram-story-jából kiderült, tévén követte a mérkőzést.

Érdekesség, hogy Patson Daka, a Leicester City zambiai válogatott játékosa nemes egyszerűséggel magyar mágusnak nevezte Szoboszlait annak Insta-oldalán, utóbbi évzáró posztjában, amelyben tömören arról írt, hogy történelmi 2023-as évet tudhat maga mögött. A január elsejei sérülés után persze megszaporodtak a jobbulást kívánó kommentek, de többen is méltatták, mint játékost. Volt, aki egyenesen úgy fogalmazott, hogy Liverpool-legenda lesz belőle. Az is egyértelműen látszik, hogy a népszerűsége töretlen, már több mint 2,2 millióan követik a közösségi oldalon.

Az viszont már hétfőn kiderülhet, hogy lesz-e év sportolója, az övé lesz-e az év sportpillanata, avagy a válogatottal az év csapatának díját bezsebelheti-e, ugyanis hétfőn este az Operaházban tartják meg az M4 Sport – Év Sportolója Gálát, amelyen az előbbi három kategóriában érdekelt a tatabányai kötődésű focista. Mint ismert, édesapja annak idején a Bányászban játszott. Azt is biztosan tudni, hogy Szoboszlai személyesen is részt vesz a gálán, amelyt 19:30-tól az M4 sport élőben közvetít majd.

A magyar válogatott egyébként egyik dalt kapja a másik után a TikTok-on. A minap bukkant fel Whitney Houston nagy slágere, az I wanna dance with somebody átirata, I wanna dance with Szoboszlai formátumban, teljesen át is szövegezve, azóta pedig egy újabb nóta is felbukkant.