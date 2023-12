A tataiak az előző szezonban a hetedik helyen végeztek a másodosztály 16 csapatos mezőnyében, vagyis éppen befértek az NB I. B első felébe.

– A nyáron megfiatalítottuk a keretünket. Ezt, valamint az előző szezonbeli szereplést is figyelembe véve a vezetőség ezúttal is a középmezőnyben való szereplést tűzte ki célként a csapat elé – tudtuk meg Márton Ádámtól, a tataiak vezetőedzőjétől.

– A fiatalítás az első fordulóban még meghozta az eredményét, hiszen simán, 37–28-ra nyertünk a hozzánk hasonlóan alacsony átlagéletkorú Fejér-B. Á. L. Veszprém U21 vendégeként. Ezt a győzelmet azonban egy borzasztó, kilenc mérkőzésből álló vereségszéria követte, amelynek a mai napig keressük az okát elődömmel, Sibalin Jakabbal. Az egy dolog, hogy az előző szezonban látottnál rutintalanabb csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, de a fiatalos lendülettel többre kellett volna jutnunk. A 10. fordulót követően aztán úgy döntött a vezetőség, hogy változtat a vezetőedzői poszton és Siblin Jakab helyére én kerültem – mondta az addig a másodedzői pozíciót betöltő Márton Ádám (a Tata vezetőedzőjeként nyolc és fél éven át tevékenykedő, egyébiránt a MOL Tatabánya KC másodedzői posztját jelenleg is betöltő „Jaksi” maradt a klub kötelékében, az edzőváltást követően szakmai igazgatóvá nevezték ki a TAC-nál).

– Öt mérkőzésünk volt hátra az őszi idényből, amelyekre hat pontot terveztem. Előbb a sereghajtó Ózd vendégeként nyertünk 33–26-ra, aztán a mezőny első feléhez tartozó Békés otthonában is győztünk 35–27-re. Ezt követően ugyan a papírformának megfelelően kikaptunk az ugyancsak élcsapatnak számító Mezőkövesdtől, de a Budai Farkasok-Rév legyőzésével egyrészt begyűjtöttük az általam tervezett hat pontot, másrészt felzárkóztunk az előttünk álló riválisaink mögé. Ahogy mondani szokták, evés közben jön meg az étvágy, így az utolsó őszi meccsünkre, a Rákosmente ellenire is a győzelem reményében utaztunk. Egyrészt jó formában voltunk, másrészt egy sikerrel megelőzhettük volna fővárosi riválisunkat és a Fejér-B. Á. L. Veszprém U21-et is, amivel két helyet előrelépve elmozdulhattunk volna a kiesőzónából. Ehhez képest 28–21-re kikaptunk, így maradtunk a 15. helyen. Fájó vereség volt ez – árulta el a vezetőedző.

És, hogy mi várható tavasszal? – A szezon elején kitűzött célt át kellett értékelnünk. A középmezőnybe kerülés már nem reális, a bennmaradást kell kiharcolnunk. Az utolsó kettő esik ki, a 13. és 14. helyezettek pedig osztályozót játszanak. A sereghajtó, eddig mindössze egy pontot gyűjtő Ózd biztos kiesőnek tűnik, illetve végső helyezésétől függetlenül a Fejér-B. Á. L. Veszprém U21 is búcsúzik, ha a jelenleg az utolsó helyen álló felnőttcsapata kiesik az NB I.-ből, mivel egy egyesület két csapata nem szerepelhet azonos bajnoki osztályban. Eközben olyan híreket is hallani, hogy a Kecskemét is meg­gyengül tavaszra. Mindezek természetesen előnyt jelentenek számunkra, nekünk azonban nem a többi csapattal, hanem saját magunkkal kell foglalkoznunk, le kell győznünk közvetlen riválisainkat – hangsúlyozta a szakember, aki kitért a játékoskeretet érintő esetleges változásokra is.

– Az őszi idény első felét sérülés miatt kihagyó Schekk András alighogy felépült, nemrégiben elszakadt a keresztszalagja, így előreláthatólag egy évet ki kell hagynia. Ez nagy érvágás a számunkra, a helyére balátlövőt kell igazolnunk, de egy irányítót is keresünk még. A helyzetünk tehát összességében nehéz, de bizakodó vagyok és bízom benne, hogy a játékosok is felfogják a helyzet súlyát – nyilatkozta Márton Ádám, akitől azt is megtudtuk, hogy a csapat január 4-én kezdi meg a felkészülést a február 3-i bajnoki rajtra.

A tataiak őszi idényéhez a Magyar Kupa-szereplés is hozzátartozik. A TAC a sorozat második fordulójában (az elsőben erőnyerők voltak) bravúros, 33–32-es győzelmet aratott a másodosztályban középcsapatnak számító Ajka vendégeként (három nappal azután, hogy a bajnokságban 33–23-ra kikaptak tőlük hazai pályán...), majd a harmadikban jött a búcsú, miután pályaválasztóként 40–22-re veszítettek az élvonalbeli NEKA ellen.