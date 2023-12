A tavalyi után az idei telet is az első helyen töltheti az Opus Tigáz Tatabánya Csapata a labdarúgó NB III. észak-nyugati csoportjában. A nagyszerű teljesítmény nagyszerű eredményeket, a nagyszerű eredmények pedig egyre növekvő Szurkolótábort vonzottak a Grosics Gyula stadionba. Egy héttel ezelőtt az előre hozott tavaszi fordulókkal együtt lezárult a versenysorozat őszi idénye, így a héten volt alkalmunk összegezni Gyürki Gergely, vezetőedzővel - olvasható az Opus Tigáz Tatabánya Facebook-oldalán.

- Először is gratulálunk a csapat őszi eredményeihez, és persze ahhoz, hogy az Opus Tigáz Tatabánya csapata a tavalyi után az idei telet is az élen töltheti az NB III. Észak-nyugati csoportjában. Gondoltad volna a bajnoki rajt előtt?

- Igen! Hiszen, óriási motivációt kaptunk a tavalyi szezontól az idei évre vonatkozólag. Ezáltal hatalmas elánnal vetette bele magát a csapat a nyári felkészülésbe. Már a felkészülési mérkőzéseken is lehetett látni, hogy meg van a csapatban a kellő kvalitás és kompaktság ahhoz, hogy idén is egy sikeres szezon elébe nézhessünk.

- Hogyan tekintesz vissza a szezon mérkőzéseire? Volt-e olyan mérkőzés, amit kifejezetten nehéznek éltél meg?

- Ami a legfontosabb, hogy ismét kiegyensúlyozott félévet zárt a csapat. Nem volt a teljesítményünkben nagy kilengés. Jól tudtuk kezelni a sorozatos győzelmeket és helyén értékeltük azokat a mérkőzéseket is, amelyeken pontokat hullajtottunk. Én személy szerint a Bicske elleni mérkőzésünket éltem meg a legnehezebben. Tisztában voltam vele, hogy mekkora jelentősége lehet egy idegenbeli győzelemnek a bajnokság azon kardinális szakaszában. Úgy érzem, az a fontos siker nagy lökést adott a csapatnak a hátralevő mérkőzéseinkre.

- Hogyan lehet ennyire egyben tartani a csapatot, ennyire motiváltan játszani?

- Nálam a mentalitás kulcskérdés! Nekem az a legfontosabb, hogy egy motivált és sikeréhes csapat fusson ki a pályára hétről hétre. Úgy látom, a szurkolóink értékelik ezt a mentalitást, hiszen így tudnak a leginkább azonosulni a csapatukkal. Ha azt látják a szurkolók, hogy az utolsó sípszóig küzdenek a játékosok, könnyebben el tudják fogadni az esetleges hibáikat is. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert egy kiemelkedően jó szellemiségű társasággal dolgozhatok. Olyan játékosokkal, akik szeretnek keményen edzeni, és tűzbe tudnak menni egymásért és a klubjukért a mérkőzéseken!

- Jelentett-e terhet, hogy a csapat idén úgy indult neki, hogy a bajnoki címet célozza meg?

- Nyomás nélkül könnyű játszani! Ezt mi is megtapasztalhattuk a tavaly őszi félszezonunk során. Illetve, tavasszal a Kerület és a Kanizsa elleni mérkőzéseinken, csak ott a másik szemszögből… Ezt a „terhet”, a mi esetünkben „áldásként” kell felfognunk. Hiszen ez azt jelenti, hogy a klubnak vannak céljai, ezáltal perspektívát kínál a fejlődésre számunkra is. A játékosok és én is fiatal emberek vagyunk, akik előtt ott áll a jövő, szeretnénk magunkat kipróbálni magasabb osztályban is! Ezért meg kell ragadnunk ezt az esélyt! Ez adja nekünk a folyamatos motivációt a mindennapjainkra!

- Az ősz közepére a szurkolók is egyre komolyabb érdeklődést mutattak, a Dorog elleni mérkőzésen, majd az Újpest elleni kupameccsen nagy tábor buzdította a csapatot. De azóta is sokan vannak a "B-közép"-ben. Mit jelent ez nektek?

Kialakult egy összetartó szurkolói csoport, akik minden mérkőzésen szép számmal vannak jelen és buzdítják a csapatot. Úgy gondolom, hogy a sikeres szereplésünk egyik fontos pillére az Ő támogatásuk. Sokszor az Ő segítségük lendítette át a csapatot a nehéz helyzeteken. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy nagy elvárással vannak felénk és sokat várnak ettől a szezontól. Ezért minden mérkőzésen nagy felelősséggel lépünk pályára, hiszen tudjuk jól, hogy őket is képviseljük! Nagy élmény volt számunkra, amikor a Dorog és az Újpest meccs után több százan ünnepeltek együtt a csapattal, ez jó visszajelzésként szolgál arra, hogy jó úton járunk!

Mi a program a téli szünetre? Mikor kezdődik a tavasz?

December 7-ig marad mozgásban a csapat. Ezt követően vonulunk pihenőre. A felkészülést január 8-án kezdi meg a társaság a szokásos felmérési protokollokkal. Hosszú felkészülési időszak elé nézünk, ezért reményeim szerint a monotonitást meg tudjuk törni egy edzőtábor szervezésével.

Várható-e valamilyen változás a keretben?

- Úgy gondolom, hogy komplex a keretünk, de mindig lehet tovább erősíteni. Azonban télen mindig nehezebb játékost igazolni. Körül fogunk nézni az elérhető játékosok listáján, és ha találunk olyan játékost, aki beleillik a koncepcióba, akkor megpróbáljuk leigazolni.

- Ha most kívánhatnál egyet, mi lenne az?

- Hogy mit kívánnék? Azt kívánnám, hogy tavasszal is folytassuk a jó sorozatunkat és újból egy kiegyensúlyozott félszezont produkáljunk, ezáltal valósítsuk meg álmainkat. Továbbá, minden kedves szimpatizánsunknak, a Bányász család összes tagjának áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok a csapat nevében!