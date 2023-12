Kézilabda, NB I. B, női, 13. forduló Esztergomi Vitézek–Kispest NKK Esztergom, Suzuki Aréna, szombat, 16 óra.

Utolsó idei bajnokijára készül a harmadik (vesztett pontok tekintetében a második) helyen álló Vitézek, amely ezúttal a 12. Kispestet látja vendégül. Az esztergomi csapat kiváló formában van, előző hét bajnokiját egyaránt megnyerte, így esélyesként várhatja az összecsapást, ám Karvalics Tamás vezetőedző óvatosan fogalmazott az esélyeket illetően.

– Ellenfelünknél az előző mérkőzésüket megelőzően edzőváltás történt, ami egyelőre eredményesnek bizonyult, hiszen idegenben lepték meg az élmezőnyhöz tartozó Orosházát. Ennek alapján sem számítok könnyű mérkőzésre, de természetesen szeretnénk szépen zárni az esztendőt. Védekezésben elsősorban a két magas átlövőjükre és a távoli lövéseikre kell figyelnünk, mert ezek ellen nem biztos, hogy elég lesz csak a sánc, keményen ki kell lépnünk rájuk. Eközben mi továbbra is a saját stílusunkban szeretnénk játszani, vagyis ezúttal is a stabil védekezésből induló gyors támadásokra próbálunk alapozni. Természetesen a rendezett védelem ellen is megvan a taktikánk – tudtuk meg Karvalics Tamástól.