Kézilabda, NB I. B, női, 9. forduló

Eszterházy SC–Esztergomi Vitézek 28–35 (14–14)

Eger, 200 néző, vezette: Kovács T., Mándli B.

Esztergom: Herczeg – Horváth 5, Pap 3, Ábrahám 1, Szucsánszki 5, Takács 3/1, Hajtai 3. Csere: Berkesi, Merő (kapusok), Farkas 1, Csiki 10/3, Tomasek, Valovics 3, Varga, Majoros 1, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás.

Hétméteresek: 6/3, illetve 6/4.

Kiállítások: 8, illetve 6 perc.

Az eredmény alakulása: 8. perc: 3–3, 20. p.: 8–8, 23. p.: 8–11, 28. p.: 11–14, 38. p.: 18–18, 47. p.: 22–23, 54. p.: 22–29, 59. p.: 26–35.



Az Esztergom a mérkőzés elején sokszor hozott rossz döntést támadásban, így a csapatok sokig fej fej mellett haladtak. A Vitézek az első játékrész végén elhúzott három góllal, de a házigazda a félidőre kiegyenlített. Sokáig a második félidőben is együtt haladtak a csapatok, aztán a játékrész közepétől a vendégek védekezése feljavult, miközben a támadójátéka is pontosabbá vált. Az addig keményen védekező Eszterházy hullámvölgybe került, amit az Esztergom zsinórban lőtt hat góllal használt ki és ezzel néhány perccel a rendes játékidő vége előtt el is döntötte a mérkőzést. A vendégek győzelmét a találkozó végén a jól működő jobb szél biztosította be, miközben a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Csiki Renáta 10 góllal járult hozzá az esztergomi csapat sikeréhez. A zsinórban negyedik meccsét nyerő Vitézek a harmadik helyre jött fel a bajnokságban.

Karvalics Tamás: – A végeredmény alapján simának tűnhet a győzelmünk, de korántsem volt az. A második fél­idő közepéig kissé szétszórtan játszottunk, onnan viszont már azt nyújtottuk, amit tudunk.

Komárom VSE–Szombathelyi KKA 16–35 (9–20)

Tatabánya, 80 néző, vezette: Héjja B., Kónya B. K.

Komárom: Orbán – Szabó-Kovacsicz, Rnic 3, Balogh 5, Világos 1, Ács, Lukovics 6/3. Csere: Nagy É. (kapus), Bízik, Gál, Gengeliczky 1, Temes. Vezetőedző: Neukum Tamás.

Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 1–4, 15. p.: 6–11, 20. p.: 6–16, 40. p.: 10–26, 49. p.: 13–31.



A betegségek és sérülések által tizedelt, mindössze 12 játékossal felálló Komáromnak szemernyi esélye sem volt a listavezető, eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó Szombathellyel szemben. Az egymás után második vereségét elszenvedő KVSE a hetedik helyre esett vissza a tabellán.

Neukum Tamás: – Becsülettel készültünk a bajnoki címre talán leginkább esélyes Szombathely ellen, de az elmúlt hetek újabb sérülései, betegségei miatt úgy tűnik, hogy fizikailag, mentálisan és lelkileg is mélypontra jutottunk. Elfelejteni egy ilyen vereséget nem lehet és nem is szabad, tanulnunk kell belőle, de előre kell tekintenünk. Nincs időnk arra, hogy nyalogassuk a sebeinket, hiszen újabb komoly megmérettetések várnak ránk. Fel kell állnunk a padlóról, meg kell találnunk azt az utat, ami újra segít felépíteni az önbizalmunkat, ami az elkövetkezendőkben sikeresebbé tud tenni minket.

NB II., B-csoport, női, 7. forduló

Tatai AC–Gárdony-Pázmánd NKK U21 34–27 (19–12)

Tata, 54 néző, vezette: Kincses D., Szecsődi D.



A mezőny két, eddig még pont nélkül álló csapatának összecsapását magabiztosan nyerte meg a végig vezető tatai csapat. Az első pontjait szerző TAC maradt a hetedik, utolsó előtti helyen, de előnyét két pontra növelte hétvégi riválisával szemben.