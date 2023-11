A Tatabányai Sport Club U17 és U19 Csapatai Edzőikkel, Takács Gáborral és Schön Lászlóval ma énekszóval, öleléssel köszöntötték a 68. születésnapját ünneplő Mentorukat, Tanácsadójukat, P. Nagy Lászlót – olvasható az Opus Tigáz Tatabánya hivatalos Facebook-oldalán.

Mint írják: Pöci Bá' évek hosszú sora óta tanítja, neveli a fiatalokat a labdarúgás szeretetére, adja át a tudást a srácoknak.

P. Nagy László, közismert nevén Pöci az, akit Tatabányán mindenki ismer, aki csak egy kicsit jártas a sportban, a labdarúgásban. 1976 óta tatabányai, volt olimpiai válogatott focista, többször a Tatabánya edzője is, most nyugdíjas, de közben meg az utánpótlásért felelős szakmai koordinátor is egyben. Hallgassátok meg vele készült podcastünket!