Rögbi, NB I., férfi XV’s, 5. forduló Battai Bulldogok SZVISE–Esztergomi Vitézek RAFC 14-50 (7-31) Százhalombatta, vezette: Jánosi A. Esztergom: Németh, Varga, Rácz 10, Stavila, Sőlősi D., Visi B., Vodicska, Ágotai 5, Szóda, Kiss 18, Brinyiczki, Stiglmayer, Suiogan, Szalma, Csapó 5. Csere: Kovács-Goda, Szakály, Bereczki, Hullár, Bíró 2, Visi P., Tímár 5, Gódor 5. Edző: Sőlősi László.

A bajnokság őszi zárófordulójában a felcserélt pályaválasztói jog miatt Százhalombattán lépett pályára a címvédő Vitézek. Az esztergomiak az év utolsó mérkőzésére nagy revansvággyal készültek, az előző szezonban elszenvedett nagyarányú, 40-7-es vereséget próbálták megbosszulni.

Az esős idő és a mély pálya mindkét együttes dolgát megnehezítette. A vendégcsapat már a 2. percben emberelőnybe került, amelyet Kiss rövid időn belül kétszer is céllal büntetett. A vendégcsapat lendülete továbbra is kitartott és Rácz két céllal növelte tovább az előnyt. Ezután a Bulldogok is felébredt, és egy bedobás után megszerezte első pontjait. A Vitézek azonban nem zökkent ki és Csapó pontjaival zárta a játékrészt (7-31).

A térfélcserét követően a battaiak pillanatai következtek, és növelték pontjaik számát. A cserék viszont új lendületet adtak az esztergomi csapatnak, amely Gódor és Ágotai révén újabb célokat szerzett. A mérkőzés utolsó perceire is maradt energia a vitézekben, akik Tímár pontjaival zárták le az összecsapást.

Az Esztergomi Vitézek jelenleg 22 ponttal az első helyen áll a bajnokságban. A második Exiles egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, bónuszpontos győzelmük esetén pontazonosság alakul ki a két csapat között.