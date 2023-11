NB I. B, férfi, 11. forduló ÓAM-Ózdi KC–Tatai AC Ózd, szombat, 18 óra.

Borzalmas formában van a tatai csapat, amely az első fordulóban aratott győzelme óta zsinórban kilenc vereségnél jár és a 15., utolsó előtti helyre csúszott vissza a bajnokságban. Náluk már csak egy rosszabb passzban lévő együttes szerepel a pontvadászatban, mégpedig a holnapi ellenfél, amely az összes eddigi mérkőzését elveszítette, és nulla ponttal sereghajtó. Most vagy soha? Tehetnénk fel a kérdést, bár valószínűleg az ózdiak is hasonlóan gondolkodnak. Így aztán a TAC-nak nem lesz könnyű dolga, de valóban: mikor, ha nem most...?

Ezen a mérkőzésen egyébként már nem Sibalin Jakab vezeti a tatai csapatot, aki nyolc és fél év után távozik a vezetőedzői pozícióból, utódja az eddigi másodedző, Márton Ádám lesz. Sibalin Jakab szakmai igazgatóként folytatja munkáját Tatán – írja a Tatai AC facebook-oldala.