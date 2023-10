Ismét szombaton kezdődött a területi első osztályú forduló, ráadásul egy nem is akármilyen mérkőzéssel. A két borzasztóan kezdő csapat, a Vértesszőlős és az Esztergom játszotta a nyitómeccset. A találkozót a vendégek kezdték jobban, a szünetre is előnnyel mentek, majd a térfélcserét követően már háromgólos volt az esztergomi előny. A hazaiak mestere hármat is cserélt, amitől új erőre kapott a Vértesszőlős és a 89. percre le is dolgozta a hátrányát. Ez pontot mégsem ért, miután a 19 éves Sisa Viktor a cserepadról beszállva a 91. percben eldöntötte a három pont sorsát, így az Esztergom megszerezte első győzelmét.

Vasárnap is potyogtak a gólok, a legkevesebbet Vértessomlón láthatták a kilátogatók, de itt is volt három. A találkozó annál szorosabb volt, mint a 3-0-s végeredmény mutatja, de ettől függetlenül Wéber Roland csapata nagyon fontos három pontot gyűjtött be egy feszült hangulatú rangadón, a Vértessomló pedig továbbra is az alsóházban áll.

A forduló egyik legnagyobb meglepetését a Sárisáp veresége jelentette hazai pályán a Tát ellen. Fenyvesi László csapata ez idáig veretlen volt, azonban most megpecsételte a csapat sorsát a kapus, Sándor Gábor korai kiállítása. Itt tizenegy a tizenegy ellen még 1-1 volt az állás, ám a második félidőben az emberelőnyben futballozó Tát végül még kettőt lőtt, így elvette a Sárisáp veretlenségét.

Három csapat is hatot rúgott a hétvégén. Közülük a Zsámbék úgy, hogy az első félidőben még 0-0-ra állt az Almásfüzitő elleni mérkőzése, de Bodó mester hármat is cserélt a szünetben, ami megváltoztatta a meccs képét és sorra jöttek a zsámbéki gólok. A csereként beállók közül Bíró Ákos duplázott, de Mártonfi Richárd is eredményes volt.

A Nyergesújfalu jó matematikus módjára elosztotta a hat gólt a két félidő között, mindkettőben háromszor talált be. A krónikához az is hozzátartozott, hogy a Kecskéd kapujában az 54. perctől mezőnyjátékos állt, miután Bódis Botond megsérült. A hazaiaknál újra gólt szerzett a sokáig sérüléssel küzdő Manga Zsolt is, testvére, Milán pedig mesterhármast ért el. Zsolt utoljára márciusban volt eredményes bajnokin.

A Bábolna alapvetően nem tartozik a gólparádét rendező csapatok közé, ám ezen a hétvégén ez is megtörtént, ráadásul a másik két csapattal ellentétben idegenben. A Lábatlan enerváltan, gyengén futballozott, Józsa Péter csapata pedig kihasználta ezt. Czeglédi Ádám négy gólt vágott a hétvégén, nem fért kétség a Bábolna győzelméhez.

Vértesszőlősi SE–FC Esztergom 3-4 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Linn K. (Urbanics Á., Derecskei B.).

Vértesszőlős: Kovács – Baranyai, Batics B. (Radics, 61.), Horváth (Galambos, 55.), Batics A. (Müller, 55.), Szőke, Vincze (Jónás, 55.), Kocsis, Antal (Gréczi, 77.), Bencsik, Polyák. Vezetőedző: Dupai János.

Esztergom: Gecse – Révész, Várszegi B., Janzó (Sisa, 75.), Várszegi D., Molnár, Turóczi, Bugjó, Imre (Bereczki, 66.), Laurinyecz (Kiss, 86.), Tahon. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Szőke (61.), Bencsik (82., 89.), illetve Janzó (12.), Várszegi D. (53.), Laurinyecz (55.), Sisa (91.).

Jók: Bencsik, illetve Várszegi D., Laurinyecz, Janzó, Révész, Várszegi B.

Dupai János: – Null–három után a csapat minden dicséretet megérdemelt, hogy felállt, de sajnos nem tudtuk megtartani az egy pontot.

Spóner József: – Kaotikus mérkőzésen úgy érzem, hogy az idegenben szerzett négy gólunknak köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk.

Zsámbéki SK–Almásfüzitői SC 6-0 (0-0)

Zsámbék, vezette: Farkas B. (Szeibert P., Balázs P.).

Zsámbék: Tugyi – György, Szabó (Mártonfi, 46.), Sugár B., Áprily, Bíró R., Barlangi (Szakszon, 46.), Csóh (Papp, 64.), Sugár S. (Bíró Á., 46.), Kerezsi (Kósa Szilágyi, 72.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Almásfüzitő: Varga Á. – Makszimcsuk, Nagy, Kuzma, Szűcs (Bruckner, 67.), Hajba, Sallai, Sinkó (Farkas, 69.), Galambos, Fekete (Szegedi, 62.), Ozoróczi (Bihari, 62.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Marticsek (47.), Bíró Á. (55., 65.), Sugár B. (60.), Mártonfi (76.), Bíró R. (81.).

Jók: Marticsek, Bíró Á., Sugár B., Bíró R., illetve senki.

Bodó László: – Az egész mérkőzésen óriási fölényben játszottunk. Az első félidőben a csatáraink nem voltak élesek, a szünet után a hármas csere azonban óriási lökést adott a csapatnak. A vezető gólunk után futószalagon dolgoztuk ki a helyzeteket, és szebbnél szebb gólokat szereztünk egy szimpatikus, játszani akaró csapat ellen.

Szalai Gábor: – Egy jól felkészített ellenfél ellen értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk.

Sárisápi BSE–DG Tát 1-3 (1-2)

Sárisáp, vezette: Büki G. (Sirokmán A., Szabó B.).

Sárisáp: Sándor G. – Cserven, Szlovák, Papp, Gyebnár, Jurásek J., Kara (Tőzsér, 30.), Sándor P., Yousif, Pozsonyi (Farkas, 81.), Fekete. Vezetőedző: Feny­vesi László.

Tát: Koller – Kopányi, Mészáros (Bokros, 69.), Varga, Farkas, Tirpák (Kovács, 90.), Izsó (Jónás, 78.), Dékány (Kósa, 87.), Putnoki (Szalai, 81.), Chrompota, Zoltai. Technikai vezető: Kun Imre.

Gólszerzők: Yousif (16.), illetve Dékány (14., 45.), Varga (91.). Kiállítva: Sándor G. (28., Sárisáp).

Jók: Yousif, illetve mindenki.

Fenyvesi László: – Nem voltak jók az előjelek, sok hiányzónk volt, de ez így is egy nyerhető mérkőzés lehetett volna számunkra. Egy buta kiállításra rosszul reagáltunk, és hiába voltunk emberhátrányban, így is volt lehetőségünk egyenlíteni a második félidőben, de sajnos nem sikerült. Gratulálok a táti csapatnak a győzelemhez.

Kun Imre: – A kiállítás talán felénk billentette a mérkőzés végkimenetelét, ettől függetlenül mindig benne volt a hazaiak játékában a gól, végig koncentrálnunk kellett. Mindent megtettünk a győzelem érdekében, nagy skalpot sikerült szereznünk a mai mérkőzésen. Büszke vagyok a csapatomra!

Vértessomlói KSK–Tatai AC 0-3 (0-1)

Vértessomló, vezette: Kurali Z. (Sándor T., Erdélyi D.).

Vértessomló: Kalmár – Kacz, Éliás, Nagy (Murányi, 81.), Erdei, Koller (Antalovits, 46.), Wend, Batin, Zink, Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Tata: Szabó T. – Németh, Felső, Nagy (Koronczi, 84.), Zuggó (Putnoki, 84.), Dragonya (Unger, 59.), Bogár, Visnyovszki (Horváth, 59.), Mártonfi, Máté-Kovács, Hauzer (Hegedüs, 59.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Mártonfi (5.), Nagy (78.), Németh (96.).

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Nagy Géza: – A második fél­idő alapján bőven rászolgáltunk volna az egy pontra.

Wéber Roland: – Magabiztosan kezdtük a mérkőzést, ellenfelünk egy-két előrerúgott labdából tudott csak helyzetet kialakítani. A második félidő elején nem tudtunk labdát kihozni, és rengeteg pontrúgást hoztunk össze, amiből folyamatosan veszélyeztetett ellenfelünk. Amikor viszont kellett, ott voltunk, és értékesítettük a lehetőségeinket. Összességében a jobban játszó, játszani akaró csapat nyert.

Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK 6-0 (3-0)

Nyergesújfalu, vezette: Derecskei B. (Faragó Gy., Patócs D.).

Nyergesújfalu: Borsiczki – Cseh, Tóth (Motuz, 74.), Raffai (Manga Zs., 68.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai T. (Bogárdi, 68.), Molnár A. (Molnár Á., 80.), Takács, Manga M. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Kecskéd: Bódis (Vadkerti, 54.) – Neckernusz (Plotár, 46.), Fábián (Gyenes, 64.), Schmidt L., Greskó, Pető (Fóthi, 64.), Kovács, Berki, Tomayer, Németh, Harsányi (Deme, 64.). Vezetőedző: Linczmaier László. Gólszerzők: Manga M. (14., 31., 78.), Mann (31., büntetőből), Cseh (78.), Manga Zs. (89.).

Jók: Manga M., Takács, Farkas, illetve senki.

Szoboszlai Tamás: – Koncentrált, határozott játékkal az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. A térfélcserét követően a Kecskéd védelmi hibái segítették a végeredmény kialakulását.

Linczmaier László: – Rengeteg gondunk volt ma, de ez nem lehet kifogás. Gyalázatos teljesítményt nyújtottunk, csak gratulálni tudok a Nyergesnek. A héten vissza kell térnünk a helyes útra, a mai meccs egy zsákutca volt.

Lábatlani ESE–Bábolnai SE 1-6 (0-3)

Lábatlan, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Uracs R.).

Lábatlan: Órai (Török, 46.) – Varga, Kovács, Janusz (Ölveczky, 63.), Váli (Barnóczki, 53.), Galba, Budaházi (Kecskés, 46.), Király (Nyergesi, 68.), Deme, Fábián-Nagy, Török. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Bábolna: Váczi – Kovács-Gadanecz, Szabó Á., Czeglédi (Hollósi, 83.), Prácser, Szendi (Hajnal P., 79.), Németh, Kiss, Mátyás, Lanzendorfen (Hajnal K., 75.), Végh (Élő, 84.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Varga (62.), illetve Czeglédi (7., 38., 45., 75.), Mátyás (52.), Németh (85.).

Jók: senki, illetve Czeglédi, Prácser, Németh.

Karcagi Pál: – Nagyon elvertek, gratulálok a Bábolnának! Zsolnay Zsolti, sosem felejtünk!

Józsa Péter: – Gyors támadásokat tudtunk vezetni, jól kontráztunk. Jobbulást kívánunk az ellenfél kapusának, reméljük, nem lett nagy a baj!

A hétvégén nagyot lépett előre a nyergesújfalui Manga Milán, hiszen mesterhármast szerzett, ezzel pedig 9 góllal vezeti a tabellát. A bábolnai Maruzs Róbert nem játszott, így ő maradt 6 találattal, mellé pedig az egyszer betaláló Mártoni Máté jött fel Tatáról. Öt góllal áll a mesternégyest szerzői bábolnai Czeglédi Ádám, a pihenő Korcsok Christopher (Koppánymonostor) és a tatai Németh Attila Csaba.



