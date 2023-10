Callaghan azt is elmondta a Liverpoolhoz idén igazolt magyar labdarúgóról, hogy helytálló a párhuzam a klubikon Steven Gerrard játékával, hiszen őt is a korábbi angol labdarúgóra emlékezteti a magyar focista.

Ennek alátámasztására Callaghan felidézte Szoboszlai Leicester elleni gólját, ami nagyon tetszett neki. Érdekes, hogy a Liverpool szurkolói „Steven Gerrard újjászületése” napjának nyilvánították a napot, amikor Szoboszlai Dominik az év egyik legnagyobb bombagólját lőtte a Ligakupában a 3-1-es győzelem alkalmával.

Nem véletlen a párhuzam

Nagy teher lehet Szoboszlai Dominik számára, hogy sokan Steven Gerrard, a klublegenda utódjának tekintik. Gerrard ugyanis 710 meccsen 186 gólt és 157 gólpasszt hozott össze a Liverpool színeiben és megnyerte a Bajnokok Ligáját is. Több mint tíz éven keresztül ő volt az együttes legnagyobb sztárja. Paul Ince, a Manchester United és a Liverpool korábbi középpályása, aki a 90-es években volt a csúcson, például azt nyilatkozta, hogy Szoboszlai tényleg úgy játszik a Liverpoolban, mintha már évek óta a csapat tagja lenne, ugyanakkor az szerinte képtelenség, hogy sokan már most Steven Gerrard utódját látják benne. Az mindenesetre beszédes, hogy Szoboszlai egyik tetoválása éppen egy Steven Gerrardnak tulajdonított idézet, amely szerint: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.” Ez a felirat a magyar válogatott csapatkapitányának bal alkarját díszíti.

Ian Callaghan szavaira már csak azért is érdemes odafigyelni, mert ő az Official Liverpool FC Fanclub elnöke. Igazi ikon, hiszen övé a legtöbb mérkőzés a felnőtt csapatban: 857 alkalommal lépett pályára, de a 640 bajnoki mérkőzés szintén rekord, ráadásul az FA-kupában 79 meccsel is ő a csapat csúcstartója. Rekordjai minden bizonnyal még sokáig megdönthetetlenek lesznek. S még egy érdekesség: Callaghan a három angol futballista egyike, aki világbajnokságot és BEK-et is nyert.