Egyelőre még nem nyitott ki a tatabányai jégpálya, ezért a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület (TDKE) versenyzői augusztus óta heti 2-3 alkalommal Budapestre járnak jégre edzeni, ahol a KSI csapatával együtt készülnek. A hét többi napján pedig „száraz” edzéseket végeznek Tatabányán. A fiatalok a nehézségek ellenére nagyszerűen teljesítettek a közelmúltban rendezett Zagreb Open elnevezésű nemzetközi versenyen, ahonnan három éremmel térhettek haza.

Tamás Ramóna magabiztosan nyerte mindhárom távot a junior D-korosztályú lányok mezőnyében, így természetesen összetettben is aranyérmes lett. Moravcsik Márk a legnépesebb korosztályban (ugyancsak junior D) két távon is az élen végzett, a harmadikon azonban kicsúszott, így összetettben a második helyen végzett csakúgy, ahogy Stangli Tamás a junior B fiúk mezőnyében. Kovács Luca hajszállal maradt le a dobogóról, összetettben negyedik lett. Tóth Hajnalka és Tóth Zoltán az első napon megsérültek, ezért a verseny másnapján már nem tudtak rajthoz állni. Wicha-Illés Emília is egy, az első napon elszenvedett kisebb zúzódás miatt nem tudta kihozni magából másnap a maximumot, összetettben a 14. helyen végzett.

A TDKE versenyzőinek eredményei (zárójelben a résztávokon elért helyezések):

junior D lányok: 1. Tamás Ramóna (1., 1., 1.), 4. Kovács Luca (3., 3., 5.), 14. Wicha-Illés Emília (15., 12., 14.)

junior D fiúk: 2. Moravcsik Márk (7., 1., 1.), 24. Tóth Zoltán (23., 24., 24.)

junior B lányok: 4. Tóth Hajnalka (6., 6., 9.)

junior B fiúk: 2. Stangli Tamás (6., 7., 6.)