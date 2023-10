Nem a gólokról szólt a területi I. osztály hetedik fordulója, hiszen három találkozón is csak egy gól döntött. A forduló rangadóját játszották szombaton, a Sárisáp látogatott Tatára. A két dobogóra esélyes csapat közül a Tata volt a kezdeményezőbb, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Mártonfi Máté az első félidő derekán megszerezte a vezetést a tataiaknak. Mint később kiderült, ez volt az egyetlen (szabályos) gól a találkozón. Ezzel a Tata továbbra is veretlen és tartja második helyét.

Hogy a második hely miért nem első, arról a Nyergesújfalu tehet, amely Bábolnára utazott. A találkozón remekül védekezett az ezer sebből vérző Bábolna, már csak egy kevés kellett volna a pontszerzéshez, ám a 92. percben Mann Patrik egy büntetőből eldöntötte a három pont sorsát.

A forduló meglepetését az eddig mindössze egy pontot gyűjtő Almásfüzitő mutatta be, amely a dobogóra hajtó Koppánymonostort fogadta. A hazaiak trénere, Szalai Gábor nagyot húzott, hiszen saját magát is a kezdőcsapatba jelölte, aminek meg is lett az eredménye. Kottra Márk gyorsan vezetéshez juttatta a hazaiakat, majd a szünet után hiába tett fel mindent egy lapra a vendégegyüttes, nem sikerült egyenlítenie. A mérkőzésen egy sajnálatos eset is történt: a koppánymonostori Juhász Rolandot bokasérülés miatt a mentő szállította el.

Az egygólos meccsek után jöjjenek a kétgólosak: a két találaton testvériesen osztozott meg az Esztergom és a 72. perctől emberhátrányban játszó Vértessomló.

Szintén két gól esett Táton, és itt is mindkettő a második félidőben, bár ennek a hazaiak aligha örülhettek. Előbb Mártonfi Richárd juttatta előnyhöz a Zsámbékot, majd egy kiugrást követő lerántás miatt büntetőből, a 93. percben szerzett gólt a vendégalakulat, így továbbra is veretlen, ráadásul ez volt az ötödik meccse a hatból, amelyen nem kapott gólt.

A forduló leggólerősebb meccse a Kecskéd–Vértesszőlős volt, ahol négy találat született. A hazai csapat mindkét félidőben kétszer volt eredményes.

Területi I. osztály, 7. forduló



Tatai AC–Sárisápi BSE 1-0 (1-0)

Tata, vezette: Farkas B. (Jászberényi M., Szeibert P.).

Tata: Szabó T. – Németh, Nagy (Mészáros, 86.), Zuggó, Dragonya, Bogár, Visnyovszki, Horváth (Szabó A., 90.), Bombicz (Hegedüs, 64.), Mártonfi, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Sárisáp: Kálló – Cserven (Katona, 84.), Szlovák, Papp, Gyebnár, Válent, Jurásek J., Sándor P. (Farkas, 85.), Yousif, Pozsonyi (Kara, 46.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Mártonfi (28.).

Jók: mindenki, illetve Fekete, Jurásek J.

Wéber Roland: – Nagyjából azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam. Egy játszani akaró sárisápi csapattal találkoztunk. Ismét magabiztosan és jól játszottunk, végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Fenyvesi László: – Az eltervezett stratégia végig ült, szervezettek és fegyelmezettek voltunk, de sajnos a ziccereinket kihagytuk, amikor meg betaláltunk, les címén nem adták meg a gólt. Egy ki-ki mérkőzést sikerült játszanunk az egyik legjobb játékosállománnyal rendelkező csapat ellen, ahol az egy pontra minimum rászolgáltunk volna. Gratulálok mindkét csapatnak, színvonalas mérkőzés volt.

Almásfüzitői SC–Koppánymonostori SE 1-0 (1-0)

Almásfüzitő, vezette: Linn K. (Gabala Zs., Áy J. H.).

Almásfüzitő: Varga – Makszimcsuk, Szalai G. (Berlik, 94.), Nagy (Mészáros, 73.), Szűcs, Hajba, Kottra (Fekete, 24.), Sallai, Sinkó, Galambos, Ozoróczi (Bihari, 46.). Játékos-edző: Szalai Gábor.

Koppánymonostor: Sebestyén – Egyed (Tímár, 79.), Kalla (Alasztics, 79.), Horváth, Soha (Dombi, 79.), Gelencsér (Imrek, 71.), Valkó M., Juhász (Jóna, 32.), Dávid, Valkó G., Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerző: Kottra (5.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Szalai Gábor: – A múlt heti komoly vereség után mindenki megtalálta azt a lába között, amitől férfi, és úgy is mentünk ki a pályára. Szerencsés góllal megérdemelt győzelmet arattunk. Véleményem szerint az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a sikert. Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, remélem ezen az úton tudunk továbbmenni. A sérülteknek jobbulást kívánok.

Vigh László: – Nagyon csalódottak vagyunk. Az első félidőt rossz volt nézni. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, utána volt sok lehetőségünk, de egyet sem tudtunk kihasználni. Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgunk gólt.