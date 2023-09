A Bábolna óriási meccsen tudott pontot menteni a Tata ellen. A győzelemmel startoló tataiak háromszor is megszerezték a vezetést Bábolnán, de Józsa Péter fiai nem adták fel és mindháromszor egyenlítettek. Ráadásul harmadszor úgy, hogy a 65. perctől emberhátrányban futballoztak, de így is sikerült gólt szerezniük, ami helyzetükben a bravúr kategóriába tartozik. A Nyergesújfalu és az Almásfüzitő is egy lüktető meccset játszott, végül a hazaiak örülhettek. A szünetben még egál volt, a térfélcserét követően Manga Milán góljai következtek. Mindkét csapatnál volt egy kiállítás, de a találkozó csak a 91. percben dőlt el igazán, addig a levegőben lógott az Almásfüzitő egyenlítő találata, de ott is maradt. A címvédő így kettőből kettővel áll a tabella elején.

A Kecskéd az első körben kikapott ugyan, de látható volt, hogy jó a csapat. Most ezt bizonyították is a teljesen kicserélődő Esztergom ellen. Linczmaier László három igazi csatárral állt fel, és ez sikeresnek bizonyult: Plotár Patrik mesterhármast szerzett, a nyáron visszatérők közül pedig Pető Dániel és Szabó Márk is duplázott. Az újonc Lábatlan is győzelemmel kezdte a szezont, méghozzá a Tát ellen. A vendégek most nem voltak túl élesek, Karcagi Pál fiai számára pedig ez volt az első vármegyei első osztályú meccs, hiszen az előző körben ők sem játszottak. Ezt sikerrel vették és a harmadosztályból igazolt Kovács Henrik sem sokáig várt az első vármegyei első osztályú góljával.



Területi I. osztály, 2. forduló

Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE 0-8 (0-4)

Vértesszőlős, vezette: Drabon B. (Áy J. H., Szabó B.).

Vértes­szőlős: Kovács B. – Batics (Keleti, 74.), Gréczi (Radics, 46.), Horváth, Müller, Szőke, Vincze, Jónás, Nagy (Keszőcze, 23.), Baranyai, Bencsik. Vezetőedző: Dupai János.

Koppánymonostor: Vicena (Sebestyén, 59.) – Horváth K. (Juhász R., 77.), Soha, Gelencsér, Valkó M. (Alasztics, 82.), Jóna, Dávid, Dombi (Kovács R., 66.), Valkó G., Korcsok, Tímár (Imrek, 66.). Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Korcsok (2., 42., 59., 90.), Tímár (21.), Horváth K. (38., 51., 55.).

Kiállítva: Jóna (73., Koppánymonostor).

Jók: senki, illetve mindenki.

Dupai János: – Sajnos sima vereséget szenvedtünk. Megérdemelten győzött ellenfelünk, keveset tudtunk megmutatni abból, amit szerettünk volna.

Vigh László: – Büszke vagyok a csapatomra, hiszen Vértesszőlősön sosem könnyű nyerni. Jó volt a csapatom hozzáállása, fegyelmezettek és agresszívek voltunk.

Vértessomló–Zsámbéki SK 0-7 (0-3)

Vértessomló, vezette: Hegedüs R. (Kun P. A., Szabó Barnabás).

Vértessomló: Ámorth – Kacz, Nagy R., Jakobi (Murányi, 46.), Erdei, Koller (Nagy B., 75.), Wend, Batin, Zink (Pillman, 75.), Dobbelaere, Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Zsámbék: Tugyi – György, László (Csóh, 67.), Sugár B., Bíró R. (Szakszon, 59.), Papp (Bíró Á., 59.), Áprily, Barlangi (Szabó Bence, 59.), Mártonfi (Sugár S., 74.), Kerezsi, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: György (10., 64.), Áprily (41.), Mártonfi (45+1.), Szakszon (82.), Csóh (85.), Bíró Á. (88.).

Jók: senki, illetve György, Marticsek, Sugár B., Mártonfi, Áprily.

Nagy Géza: – Ha a mai meccsből valami pozitívat ki kellene emelnem, akkor az a négy „gólpasszunk” volt.

Bodó László: – Az első fél­idő nem tetszett, nem voltunk élesek, nem volt igazi játék. A második játékrész már sokkal jobban nézett ki, játékban és hozzáállásban is feljavultunk. Minden gólnak, minden győzelemnek komoly értéke van, és örülni kell neki. Sok sikert kívánok a Vértessomlónak.

Nyergesújfalu SE–Almásfüzitői SC 4-2 (1-1)

Nyergesújfalu, vezette: Kurali Z. (Mihályi M., Baranyai L.).

Nyergesújfalu: Borsiczki – Manga M., Cseh, Tóth, Motuz (Takács, 46.), Farkas, Mann (Vass, 46.), Balogh A., Bogárdi (Hajnal, 46.), Szoboszlai T. (Molnár Á., 90.), Raffai. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Almásfüzitő: Varga – Berlik (Szegedi, 88.), Makszimcsuk, Hajba, Szűcs, Nagy, Sallai, Sinkó, Galambos, Bihari, Ozoróczi (Mészáros, 71.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Manga M. (11., 48., 51.), Raffai (91.), illetve Nagy (13.), Makszimcsuk (62.). Kiállítva: Cseh (60.), illetve Bihari (73.)

Jók: Manga M., Raffai, Balogh, Borsiczki, illetve mindenki.

Szoboszlai Tamás: – Egy jól felkészült Almásfüzitő ellen kínkeserves első félidő után a változtatás meghozta az eredményét, egy kiállítás pedig nehézzé tette a mérkőzést.

Szalai Gábor: – Nagyon jó felfogásban kezdtük a mérkőzést. Az első félidőben komoly előnyre is szert tehettünk volna, de a helyzeteink kimaradtak. A szünet után öt perc rövidzárlat elég volt a Nyergesújfalunak, hogy kétgólos előnyre tegyen szert. Innen már nem volt visszaút.

Lábatlani ESE–DG Tát 2-0 (2-0)

Lábatlan, vezette: Vojvoda M. (Büki G., Faragó Gy.).

Lábatlan: Órai – Varga, Janusz (Szenes, 69.), Váli (Kecskés, 81.), Galba, Budaházi, Király (Rozmán, 67.), Deme (Barnóczki, 88.), Kovács, Fábián-Nagy (Mann, 64.), Török. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Tát: Koller – Kopányi, Mészáros L. (Kósa, 83.), Varga, Farkas, Tirpák (Zoltai, 21.), Izsó (Kun, 83.), Dékány (Bokros, 62.), Putnoki (Kovács, 83.), Tillman, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Gólszerzők: Kovács (31.), Deme (42.).

Kiállítva: Varga (Tát, 51.).

Jók: Kovács, Deme, Varga, illetve Tillman, Farkas.

Karcagi Pál: – Nagyon örülök annak, hogy győztes meccsel tértünk vissza az első osztályba. Újoncként minden pontot megbecsülünk, a győzelmet pedig főleg.

Kun Imre: – Mélyen tudásunk alatt játszottunk, teljes fél­időnyi előnyt adtunk az ellenfélnek. Az első játékrészben csak egy-egy felvillanásunk volt. A másodikban feljavult a játékunk, és magasabb fordulatszámon tudtunk futballozni az emberhátrány ellenére. A támadóharmadban rengeteg rossz döntést hoztunk, így nem tudtuk feltörni az ellenél védelmét. Ennyi előnyt nem lehet adni egyik csapatnak sem. Magunknak köszönhetjük, hogy pontot sem szereztünk.

Bábolnai SE–Tatai AC 3-3 (2-2)

Bábolna, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Farkas B.).

Bábolna: Szabó B. – Mátyás, Kovács-Gadanecz, Kiss (Hajnal P., 69.), Czeglédi, Maruzs, Szendi, Németh, Prácser (Hajnal K., 76.), Lanzendorfen, Szabó Á. Vezetőedző: Józsa Péter.

Tata: Szabó T. – Németh, Felső, Bombicz (Sternberger, 76.), Hegedüs, Nagy, Zuggó, Dragonya (Mártonfi, 46.), Szabó A. (Visnyovszki, 46.), Bogár (Terplán, 46.), Hauzer (Máté-Kovács, 46.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Maruzs (16., 42.), Szabó Á. (86.), illetve Zuggó (15., 26.), Terplán (80.).

Kiállítva: Lanzendorfen (67., Bábolna).

Jók: Kovács-Gadanecz, Szendi, Szabó Á., illetve Hegedüs, Máté-Kovács, Bombicz.

Józsa Péter: – Három rúgott góllal hazai pályán jó lenne egyszer nyerni… Viszont tíz emberrel, vesztett állásból óriásit dolgozott a csapat azért, hogy legalább a döntetlent elérjük.

Wéber Roland: – Egy megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből, ráadásul emberelőnyben. Ki kell lépni a saját árnyékunkból és legyűrni ezt a görcsösséget. Van még előttünk feladat bőségesen.

Wati-Kecskéd KSK–FC Esztergom 7-3 (5-1)

Kecskéd, vezette: Kreitl T. (Marosi M., Ormándi A.).

Kecskéd: Bódis – Gyenes (Czékmány, 63.), Vadkerti (Fóthi, 63.), Schmidt L. (Németh, 46.), Greskó, Plotár, Pető, Kovács, Berki, Harsányi (Deme, 63.), Szabó M. (Szabó K., 46.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Esztergom: Gecse – Besey, Révész, Várszegi B., Paltineanu (Gál, 80.), Turóczi, Várszegi D., Molnár, Bugjó, Imre (Czvik, 46.), Tahon (Bereczki, 75.). Vezetőedző: Spóner József. Gólszerzők: Pető (3., 63.), Szabó M. (11., 36.), Plotár (29., 39., 86.), illetve Imre (43.), Bugjó (53.), Czvik (80.).

Jók: mindenki, illetve Turóczi, Paltineanu, Bugjó, Besey.

Linczmaier László: – Úgy kezdtük a meccset, ahogy szerettük volna, jó volt a játék és az eredmény is. Aztán szépen belealudtunk a meccsbe és nyögvenyelős lett a vége. Tanulni fogunk belőle. Jó kis csapat lesz ez!

Spóner József: – Olcsó gólokkal juttattuk az ellenfelet nagy előnyhöz. A szünet után minden elismerésem a csapaté, mert mély gödörből jöttünk vissza, ami biztató a jövőre nézve. Gratulálok a fiatal játékosaimnak, hogy állták a sarat a felnőtt mezőnyben. Gratulálok a Kecskédnek.



Területi I. osztály, az állás