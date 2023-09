A harmadosztályban ezúttal szombaton kezdődött a forduló, hiszen ekkor rendezték az Ete-Réde meccset. Ez 6-2-es etei győzelemmel zárult.

Vasárnap a Banának kötelező lenne a győzelem Bakonyszombathelyen, a Császárnak pedig Bársonyoson. A hibátlan mérleggel álló Dunaalmásnak sem szabad, hogy gondot jelentsen a Dad. A szintén hibátlan Bokod viszont meg fog szenvedni Szákszenden. A jelenleg ötödik Csém is szeretné elvinni mindhárom pontot az újonc Kocs otthonából. Északon szuperrangadó lesz, hiszen a bajnoki cím két legnagyobb várományosa fog majd összecsapni Naszályon, hiszen a Pilismarót látogat oda.

A Naszály jelenleg listavezető, a Pilismarót pedig mindhárom meccsét megnyerte, így ha a negyediket is behúzza, visszaelőzi a Naszályt a tabella élén. Az Annavölgy a pont nélkül álló Süttő ellen szerezheti meg második győzelmét. A Héreg-Vértestolna is pikáns rangadó lesz, hiszen nemrégiben még közös csapatot indítottak, most pedig külön álltak rajthoz, pontot még egyik csapat sem tudott szerezni, így kettőzött erővel mennek ennek a meccsnek. Az Oroszlány a jól rajtoló Széchenyi TSE csapatát fogadja. A Szomód elvileg a Bajóti Szikra ellen vív, de a vendégek még egyszer sem tudtak kiállni idén.