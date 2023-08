A hétvégén rendezték a hagyományos Bányásznapi Oroszlány Rallye-t, melynek eredményei a Rallye Sprint bajnokság küzdelmeibe is beleszámítanak. Idén a tesztelni-autózni vágyóknak is volt egy kategória, valamint betétfutamként az R-Cup mini sprinteseket is vendégül látták a szervezők. Szintén betétfutamként idén is indulhattak az öreg autók szerelmesei a Classic Veterán menetpróba futamon. A verseny Oroszlány Város Vándordíjáért is zajlott.

Szombat este Oroszlányon, a polgármesteri hivatal előtti útszakaszon megtartották a már hagyományosnak mondható rajtceremóniát, amelyen szép számú közönség gyűlt össze. A Szent Borbála téren az oroszlányi csapatok autóit is meg lehetett tekinteni, a szerencsésebbek pedig ki is próbálhatták, milyen érzés beülni egy rallye-autóba.

A sprintfutamokat vasárnap rendezték az Oroszlány és Pusztavám közötti egykori bányaúton. A versenyzők a 7,4 km-es szakaszt oda-vissza háromszor (összesen tehát hatszor) teljesítették. A nagyjából sík, de változatos szakasz ugratókat, poros terelőket és csúszós, derékszögű tempós kanyarokat is tartalmazott, a legnagyobb nehézséget azonban talán a fehér aszfalt jelentette, ami akkor is nagyon csúszik, ha száraz. Nyáron is olyan körülmények között lehet autózni rajta, mint télen, a kanyarok úgy csúsznak, mintha havasak lennének.

A vándorkupát ezúttal a Rácz Gábor-Desits Péter páros vihette haza. A tesztmezőnyben a Klausz Kristóf-Papp Tamás duó volt a leggyorsabb, a sprint mezőnyben Fenyvesi Péter és Tóth Viktor, a mini sprintben Babinyecz Csaba és Rigó Norbert nyert az idei rallye-n.

Az abszolút verseny dobogósai: 1. Klausz Kristóf-Papp Tamás (Skoda), 2. Osváth Péter-Gács Gábor (Skoda), 3. Matics Mihály-Matics Barbara (Mitsubishi).