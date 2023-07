Mint arról korábban beszámoltunk, a nemrégiben még a Dorogi FC kötelékéhez tartozó Pálinkás Gergőt leigazolta az NB I.-ben második helyen záró, így Európa Konferencia Ligában induló Kecskeméti TE. A fiatal játékos nem perememberként érkezett a lila-fehérekhez, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Riga elleni találkozón gólt szerzett, amivel 2-1-re győzött a Kecskemét.

Pálinkás, becenevén Pálesz a 2021-2022-es szezon őszét Dorogon töltötte, ahol mindössze két mérkőzésen volt kezdő - mindkettőt elveszítette a csapat. Ezt követően igazolt Kazincbarcikára, előbb az NB III.-ba, majd a másodosztályba jutottak, és gyakran nem centert, hanem szélső védőt játszott a hórihorgas, 26 éves támadó. Innen jutott el oda, hogy győztes gólt szerezzen a Riga ellen.

– Valószínűleg kinevettem volna azt, aki egy évvel ezelőtt ezt jósolja nekem, álomszerű tényleg ez a meccs számomra. Egy évvel ezelőtt még éppen feljutottunk a Kazincbarcikával az NB III-ból, készültem az NB II-re, most pedig nemzetközi kupameccsen debütáltam. A hangulatra is nehezen találom a szavakat, kevés ilyen meccsben lehetett eddig részem, ahol ennyi néző van kint. Azt még fel sem fogtam tulajdonképpen, hogy gólt is tudtam lőni. Az iram nem volt szokatlan, mert nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, jó erőben van a társaság, én is jól éreztem magam a pályán. Abszolút azt kaptuk a Rigától, amire számítottunk, kőkemény lesz a visszavágó is, ellenfelünk egészen biztosan minden erejét mozgósítani fogja ellenünk, de ezzel természetesen mi is így leszünk. Teher most sem volt rajtunk, mert bónuszként tekintettünk erre a meccsre, ez az eredmény pedig kellő önbizalmat adhat a visszavágóhoz is – mondta a KTE klubhonlapjának Pálinkás Gergő.