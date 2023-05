Még éjszaka Szilárd Facebook-oldalán is megosztották Pintér László szakújságíró bejegyzését, amely szerint a csúcstól körülbelül 50 méterre, a Hillary-lépcsnőnél felfelé irányuló mozgást jelzett a mászó nyomkövetője. És bár az 50 méter laikusként akár kevésnek is tűnhet, oxigénhiányos környezetben és állapotban bizony órák kemény munkája kell fel-, majd le is jutni, legalább a négyes táborba, hát még onnan még lejjebb.

A Rádió1-ben felesége, Legindi Tímea csütörtök reggel beszámolt arról, hogy két serpa keresi a magyar mászót a négyes táborban, minden sátrat megnéznek, nemcsak Szilárdét. Mínusz 30 fok körüli volt a hőérzet éjszaka a hegyen. Talán magyar idő szerint csütörtökön késő délelőtt lesznek újabb hírek. Emellett a közelmúltban oxigénpalackkal az Everestet megmászó Price Márton Péter kapcsolatba lépett egy másik csapattal, akik magyar idő szerint szerda este indultak a csúcsra, serpákkal. Ők is figyelnek, keresik Szilárdot a hírek szerint.

Klein Dávid, Suhajda korábbi mászótársa a közösségi oldalán, életben tartva a reményt szerencsés lejutást kívánt a 41 éves extrémsportolónak. Kommentelői kérdésre kicsit elemezte is a jelenlegi helyzetet, kiemelve, hogy találgatni nem szeretne és nem is fog. Így leírta, hogy Szilárd sátra jellegzetes, így könnyen azonosítható. Arról is írt, hogy a Déli-nyereg és a csúcsú között van rögzített kötél, de fáradtan, éjszaka a hatalmas platón nem feltétlen találja meg egy mászó a sátrát még így is. Az utolsó, 8795 méteres nyomkövetős jelből azt viszont nem lehet megállapítani, hogy vajon felment előbb Szilárd, majd leindult, vagy egyből lefelé ment.

Dávid azt is elárulta, hogy energiazselé, úgynevezett dex injekció és két liter folyadék szokott lenni korábbi társánál a mászásoknál. Kitért arra is, hogy nem tudhatja senki, mi történt odafent, azon kívül, hogy Szilárdra nagyon hosszú mászónap után kimerítő ereszkedés várt, és reményei szerint vár. A nyomkövetők megbízhatatlan működése előtte sem ismeretlen jelenség. Végül ismét a remény hangján szólt, abban bízva, hogy Szilárd épségben hazatér szeretteihez.

Taheswas Guragai, a Seven Summit Treks vezetője a The Malayan Times-nak arról beszélt, hogy nepáli idő szerint csütörtök reggel (nálunk kora hajnal) kedvezőtlenek voltak az időjárási viszonyok a kereséhez a térségben. Megerősítette, hogy a Hillary-lépcsőtől érkezett az utolsó nyomkövetős jel Szilárdtól. Ők egyébként az alaptábori szolgáltatásokat nyújtották a magyar mászónak.