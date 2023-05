Az MLSZ közzétette, hogy melyek azok a sportegyesületek, amelyek indulása elé nem gördítenek adminisztratív akadályokat. Ez nem azt jelenti, hogy mind a 91 csapat indulhat, hiszen a következő évi harmadosztályban 4x16 csapat fog szerepelni. A Komárom-Esztergom megyei első osztály mindhárom dobogósa megkapta az engedélyt, így a listavezető Nyergesújfalu se, a második Koppánymonostori SE, és a harmadik Tatai AC is indulhatna az NB III.-ban, de közülük maximum egy fog, és neki is osztályozót kellhet játszania.

A most NB III.-ban szereplő csapataink közül a Komárom VSE és a Zsámbéki SK is megkapta az engedélyt - bár utóbbi vélhetően a megyei első osztályban folytatja. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Tatabánya és a Dorog a másodosztályra is kapott, ami adott esetben a harmadosztályú indulásra is feljogosítja őket. Mint az ismert, a három csoport (Kelet, Közép, Nyugat) helyett a következő idényben négy csoportban (Észak-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Kelet, Dél-Nyugat) zajlanak majd a küzdelmek 16-16 csapattal.