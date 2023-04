Négyévente rendezik meg a világ síoktatóinak legrangosabb, egyben legnagyobb találkozóját, az Interski kongresszust, melynek idén a finnországi Levi adott otthont. Az SMSZ beszámolója szerint az északi sarkkörön túl található síterepre mintegy 40 ország 1300-1500 síoktatója látogatott el.

Fódi János, a dorogi Sítechnika vezetője mesélt a Kemma.hu-nak a találkozóról. Fiával Fódi Gáborral képviselték a várost és a vármegyénket. Elmondta, hogy az egy hétig tartó konferencia nem csupán síelésből állt, hiszen gyakorlati workshopokba, elméleti előadásokba is becsatlakoztak a delegáció tagjai. Ezeken túl esténként formációs síelés keretében az egyes nemzetek úgynevezett demo csapatai tartottak bemutatókat: a résztvevők ízelítőt adtak abból, hogyan próbálják oktatni a síelést, hogyan építik fel a mozgást és a technikát. Egyébként Fódi Gábor immár harmadik alkalommal kerülhetett be a Demo csapatba: 2015-ben Argentínában, 2019-ben Bulgáriában, most pedig Finnországban is tagja volt a delegációnak.

– A bemutatónak igazából nincs tétje, maximum az, hogy a világ síoktatói figyelik, hogy mit tudnak a magyarok. Van eltérés felfogásban és elképzelésben is az egyes országok között, mindenki más úton kívánja elérni a célt. Éppen ezért a találkozó lehetőséget nyújt arra, hogy a delegációk egymástól tanuljanak – árulta el.

Megtudtuk azt is, hogy a konferencián mintegy 300 előadás volt összesen, szinte mindegyiken volt magyar küldött. A résztvevőknek kiemelt feladatként az elhangzottakat, látottakat le kellett írniuk és fel kellett tölteniük az SMSZ központi adatbázisba, ezáltal szélesebb körben is elérhetővé tették az információkat a hazai síoktatók számára.

– Az amerikaiakat teljesen lenyűgözte egy workshop, amelyen én is ott voltam. Tetszett nekik, hogy mi milyen módszerekkel próbáljuk oktatni a síelést. Itt mindenkit meghallgatnak, bárki elmondhatja a véleményét – jelentette ki.

Két dorogi síoktató, Fódi János és fia, Fódi Gábor is részt vett a konferencián

Fotós: Fódi G. / Forrás: Beküldött

Fódi János szerint bár már vannak hóágyúzható síterepeink, ugyanakkor nem vagyunk alpesi ország, nincsenek nagy hegyeink, nincs igazi tél, egyre ritkábban esik a hó, emiatt nehezebben lehet űzni itthon ezt a sportot. Úgy véli, hogy ennek ellenére a magyar sízők nincsenek lemaradva a világ síoktatóitól, nincsen mit szégyellnünk.

– A konferencián előtérbe került a környezet- és természetvédelem ügye is. Nyilván a sport jövője foglalkoztatja az oktatókat. Nem látjuk túl rózsásnak a helyzetet, de azt gondolom, hogy azért még nagyon sokáig lehet majd síelni. Ennek érdekében különböző intézkedéseket hoznak, másrészt már olyan hóágyú rendszerek vannak a sípályák nagy részén és jelentősen meg tudják hosszabbítani a szezont – tette hozzá.