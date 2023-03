Folytatódik a megyei másodosztály is a hétvégén, már a második tavaszi, összességében a tizenhetedik forduló jön március első hétvégéjén. A forduló ezúttal szombaton kezdődik, amikor két újonc gárda, a Zsámbék és a Baj játszik majd. Tavaly mindketten még a harmadosztályban szerepeltek, nem is rosszul, a másodosztályban viszont máshogy áll a két gárda. A Zsámbék masszívan esélyes a dobogóra, jelenleg ötödik, de csak három pontra van a harmadik helyen álló Bakonysárkánytól. A Baj hiába kezdte remekül a szezont, most csak a 12. pozícióban tanyázik, de az sem tett jót a csapatnak, hogy négy pontot levontak. Ősszel a Baj 4-1-re verte a Zsámbékot, így a zöld-fehéreknek van miért visszavágniuk. A tavaszt a Baj döntetlennel kezdte, a Zsámbék szabadnapos volt –viszont a halasztott meccsét hozni tudta. A forduló rangadóját Tokodon vívják, ahová a listavezető Lábatlan utazik. Mind a két gárda zseniális formában van, a Tokod az utolsó öt, a Lábatlan az utolsó négy meccsét egyaránt megnyerte. A pontkülönbség ugyan tíz egység a vendégek javára, de a jelenlegi forma mindkét csapatnál kirobbanó. Ősszel 4-1-re nyert Karcagi Pál csapata, de alighanem ennél most szorosabb párharcra számíthatunk.

A dobogón álló Bakonysárkány meglepő vereséggel kezdte a szezont az Ács ellen, de most sem lesz egyszerűbb dolga, hiszen a Gyermely érkezik majd. A gyermelyiek kissé hektikusak, bárkit el tudnak kapni, de volt pár meglepő vereség is. A két csapat között csak hat pont a differencia, így ez is elég háromesélyes derbi lesz. Ősszel például nem bírtak egymással a felek, akkor 2-2 lett. Tavaly rangadó lett volna a Csolnok–Mocsa, idén már talán annyira nem, hiszen a hazaiak csak a nyolcadik helyen állnak, és nehézségekkel küzdenek. A Mocsa stabilan tartja második helyét, még akkor is, ha az ősz végén a Lábatlantól és a Tokodtól is kikaptak. Az őszi párharcot simán hozta Csizmadia Rajmund csapata, vélhetően most sem lesz másképp.

A Dunaszentmiklós az előző hétvégén megszerezte első győzelmét újoncként, és ettől megjött az étvágya. Most a szintén győzelemmel rajtoló Ászár lesz az ellenfél, ám ezúttal hazai pályán futballozhatnak a miklósiak. Ősszel egy nem túl gólgazdag 0-0 lett a végeredmény, bízzunk benne, hogy ez nem ismétlődik meg. A sereghajtó Császár-Ete csapata múlt héten kiesési rangadót bukott, most pedig a Piliscsév otthonába látogat. A hazai csapat a tabella 9. helyén áll, az elmúlt szezonokhoz képest nagyon stabilak, így meglepő lenne, ha nem maradna otthon mindhárom pont. A Kisbér és az Ács meccse is pikáns lehet, hiszen a hazaiak nem tudtak elutazni Mocsára, így idén még nem játszottak, az Ács viszont egy bravúrgyőzelmen van túl.