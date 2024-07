Ez Tokióban nagyon hiányzott, ott is ilyen óriási lelátókat építettek, mint itt Párizsban. Az evezésnek pedig az egyik különlegessége, hogy már az előfutamoktól kezdve tele van, még a drágább, úgynevezett grand stand helyek is, és egészen az ezer méteres tábláig tömegével állnak az emberek, még az esőben is. Ez pedig nagyon jó hangulatot teremt.