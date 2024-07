Igazi élményt kínál a tatabányai fürdő: összeköti a medencézés és a sportolás szerelmeseit. Az érdeklődők az ország egyik legjobb LED kivetítőjén követhetik a párizsi olimpia eseményeit. „Szurkoljunk együtt a medencéből” – így szól a tatabányai Gyémánt Fürdő felhívása.

A párizsi olimpia eseményei nyomon követhetőek a medencéből is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A közösségi oldalon további jó hírekről is beszámoltak: 2 felnőtt belépő vásárlása mellett egy 14 év alatti gyermeknek ingyenes a belépés, a többi gyerkőc pedig a diákjegynél is olcsóbban léphet be.