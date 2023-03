Hatpontos derbire készült otthonában a Komárom VSE, hiszen a mindössze két ponttal jobban álló Kaposvár érkezett a Duna partjára. Mivel az őszi meccsüket a KVSE nyerte, így László Péter bizakodva várta az összecsapást. A Kaposvár aztán hamar belerondított ebbe a képbe, hiszen a korábban Komáromban is játszó Böndi Ádám beadását Ekker Milán már az ötödik percben gólra váltotta. Ezt követően egyből rákapcsolt a Komárom, és Mikler-kapusnak több nagy bravúrt kellett bemutatnia, de Tóth György lövésénél már ő is tehetetlen volt, így a 25. percben egalizált a Komárom. A szünet után is inkább a hazai csapat volt aktívabb támadásban, de a nemrég igazolt Szénási István lerántása miatt büntetőhöz jutott a Kaposvár, amit Pintér Norbert ballal a kapu bal oldalába helyezett. Az ismételten hátrányba kerülő László-alakulat becsülettel ment az egyenlítésért, de Mikler remekül védett ezen a találkozón, így végül a Komárom pont nélkül maradt. Ezzel a tabella 13. helyét foglalja el.

NB III., Nyugati-csoport, 28. forduló

Komárom VSE-Kaposvári Rákóczi FC 1-2 (1-1)

Komárom, vezette: Juhász B. (Mohos M., Szalai D.)

Komárom: Bánfalvi - Szabó B., Nagy T., Tóth Gy., Köles, Molnár (Horváth K., 80.), Szénási (Nagy L., 67.), Horváth, Sandal, Hajnal (Maka, 67.), Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Kaposvár: Mikler - Pintér (Borbély, 89.), Mayer (Hampuk, 58.), Bíró (Heil, 81.), Országh, Szederkényi, Ekker (Kálmán, 89.), Zólyomi, Harsányi, Gál, Böndi. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Tóth Gy. (24.), illetve Ekker (5.), Pintér (63.)