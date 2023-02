Rövidítés: ne váljunk csalókká!

A gerecse50.hu honlapon a gyakran felmerülő kérdésekre is válaszokat kaphatunk. Az egyik ilyen: Miért probléma, ha valaki rövidít, azaz levágja vagy átvágja valahol a jelzett turistautat? A kiírás szerint az teljesíti a Gerecse-túrákat, aki az előírt útvonalon halad végig és az előírt távot teszi meg. Ez nem üres szabályzat, hanem elvi, erkölcsi kérdés is, hiszen míg a rendezőség egy levágással becsapható, addig önmagunk előtt mindig „csalók” maradunk. Hozzáteszik, hogy nem csak erről van szó. Egy természetbarát jól teszi, ha a jelzett utakat, szerpentin utakat soha, sehol nem vágja le, mivel az eróziót okozhat. A kiemelt természetvédelmi területeken, mint a Gerecse is, a védett növényvilágban is kárt okozhat az útról való letérés.