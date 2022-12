A Follow the Flow frontembere, Fura Csé Kiss Gergő vízilabdázót és Olasz Anna nyíltvízi úszót legyőzve jutott be a kupadöntőbe, ahol Ligetvári Patrikkal szember bizonyíthatta, hogy nem csak a szavakkal, de a nyilakkal is remekül bánik. Fura Csének Kiss Gergővel folytatott párbajában még komoly karfájdalmai voltak, mivel a verseny előtti napon édesapjának segített a szigetelésben és lesérült, ami miatt más, számára szokatlan dobótechnikát kellett alkalmaznia a háromszoros olimpiai bajnok ellen.