A Komárom dekoncentráltan, sok hibával kezdte a mérkőzést, de miután a hazai csapat is sokat rontott, nem alakul ki nagy különbség. Miután a KVSE rendbe szedte a védekezését, fordított, és a papírformának megfelelően végül magabiztos győzelmet aratott. A Komárom továbbra is a második helyen áll a bajnokságban.

Neukum Tamás: – Nem volt jó mérkőzés, mi is gyengébben játszottunk, de ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Sokkal nagyobb lelkesedést, koncentrációt és fegyelmet várok a jövőben a csapatomtól.

Kézilabda, NB I. B, női, 11. forduló

Szent István SE–Komárom VSE 23-28 (11-16)

Tököl, 150 néző, vezette: Barna V. B., Kovács B.

Komárom: Kubina – Orbán, Bízik 5, Tarjányi, Karalyos 2, Temes 3, Simsik 7/4. Csere: Vajk (kapus), Ács, Kocsis, Ogonovszky 6, Szabó-Kovacsicz 3, Gengeliczky, Gál 2. Vezetőedző: Neukum Tamás.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/4.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Az eredmény alakulása: 7. perc: 4-1, 17. p.: 8-7, 25. p.: 10-13, 39. p.: 13-20, 55. p.: 20-24.



Az eredmény alakulása: 9. perc: 6-5, 16. p.: 7-8, 21. p.: 10-8, 39. p.: 13-17, 49. p.: 19-20, 58. p.: 21-24.

Az első félidő végéig fej fej mellett haladtak a csapatok, de a játékrész végén elhúzott a Győr. A második félidőben már végig a vendégcsapat tartotta a kezében az irányítást, a TAC ugyan egyszer feljött egy gólra, de nem tudta utolérni ellenfelét. Az előző négy mérkőzésén mindössze egy pontot szerző Tata a 10. helyre esett vissza a tabellán.

Sibalin Jakab: – Amíg nem javítunk a helyzetkihasználásunkon, addig nem fogunk előrébb lépni.