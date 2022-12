– Hogyan alakul majd a karrierje Floridában?

– Januárban kezdődik az aláírási időszak az egyetemeken, a tanulmányaimat szeptemberben kezdem, pszichológiát fogok tanulni. Ha lehetőségem lesz rá, a mesterképzést is szeretném majd elvégezni. Tagja leszek az egyetem strandröplabda-csapatának, minden nap edzünk, hétvégenként pedig versenyekre járunk. Sokat fogunk utazni, hiszen Florida mellett a legtöbb versenyt az ország másik végében, Kaliforniában rendezik. Nagy előny, hogy az egyetem támogatja a válogatottban történő szereplésem is, így a nyári szünetekben az itthoni versenyek mellett a nemzetközi megmérettetéseken is részt vehetek.

– Az Egyesült Államokban rengeteg külföldi hallgató tanul sportösztöndíjjal. Önnek is lesznek külföldi csapattársai?

– Több, mint egy tucat játékosa van a csapatnak, köztük válogatottak játékosok is. Brazil, cseh, lengyel, lett és szlovák társam is lesz.

– A teremröplabdával végleg felhagyott?

– A Stetson Egyetemen több sportággal foglalkoznak, így teremröplabdával is, de én már csak strandröplabdázom.

– Lesznek magyar ismerősei?

– Szerencsére sok ismerősünk él a környéken, nem leszek egyedül magyarként.

– Hogyan éli meg ön, illetve családja ezeket a pillanatokat?

– A családom anyagilag és mentálisan is nagyon sokat segített, nélkülük nem jutottam volna el eddig. Nagyon friss még ez az egész számomra, szinte még fel sem fogtam, de már nagyon várom!