Szeretnék bizonyítani az U21-es stábnak, és magamnak is, hogy okkal lehetek a keret tagja. Ez egy nagyon nagy lehetőség számomra, hiszen nagyon messziről indultam, és igy sokkal nagyobb örömöt ad az, hogy tudom, van miért dolgoznom nap mint nap keményen a pályán és azon kívül is

- nyilatkozta Zsombor, aki hozzátette:

Nagyon örülnék neki ha kapnék lehetőséget az előttünk álló mérkőzéseken, mert szeretnék bizonyitani, hogy élesben is számíthatnak rám. Úgy gondolom, hogy ez a meghívó nem csak az én munkám érdeme, hanem azoké az edzőké és csapattársaké is, akikkel a mindennapokban együtt vagyunk, és akiktől nincs nap, hogy ne tanulnék valami újat

A hálóőr elmondása szerint a bajnokságban az elmúlt meccseken csapatszinten jó teljesítményt nyújtottak és jól is játszottak, sajnos azonban a szerzett gólok elmaradtak. Ugyanakkor biztos abban, hogyha ugyan igy dolgoznak tovább, akkor a befejezések is folyamatosan javulnak majd. Véleménye szerint fontos pozitívum az is, hogy az elmúlt három találkozón mindössze egy gólt kapott a csapat, ami azt mutatja, hogy nagyon jó irányba haladnak, adta hírül a dorogifc.hu