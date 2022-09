Katona Géza, a Tatabányai SC birkózó szakosztályának vezetőedzője a helyszínen elmondta, hogy ez egy új kezdeményezés a Tatabányai Sport Club keretein belül, az ötletet pedig különösen üdvözölte a szakosztályuk.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a két nap alatt csaknem hétszáz gyermek látogatott el ide a csarnokba és próbálta ki magát a különféle sportágakban. Reményeink szerint ezután sok fiatal kedvet kap majd a birkózáshoz és más sportágakhoz is. A rövid bemutatók és a játékos birkózások mellett több száz szórólapot is kiosztottunk. Tapasztalataim szerint most nagy a lelkesedés a fiatalok körében, de hozzá kell tennem, hogy ez néha alábbhagy, ha már edzésre kell jönni. A szülők figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy ha a gyermek szeretne sportolni, akkor támogassák őt, hozzák el edzésre ezzel is példát mutatva – mondta Katona Géza.