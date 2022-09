Szeptember 22-én tartotta a Tatabánya Sport Club a nagy sportágválasztóját. Mint Facebook-posztjukban írják, az atléták, a birkózók, a kézilabdázók és labdarúgók, a tornászok, a vívók és az ökölvívók, valamint a judo szakosztály edzői és tagjai várták az érdeklődő gyerekeket a Földi Imre Sportcsarnokban. A város valamennyi általános iskolájából érkeztek gyerekek a rendezvényre, csaknem ötszáz fiatal ismerkedhetett meg a sportágakkal.

„Szerencsére valamennyi sportág elnyerte a fiatalok tetszését, így volt, aki mindenben kipróbálta magát. Ugyanígy tettek sportolóink is: Oláh Levi például vívott, birkózott, de a talajon a hátraszaltót is kipróbálta. Olykor az edzők is belekóstoltak a tőlük idegenebb sportágakba.“ – tették hozzá.

A látottakkal elégedett volt a klub sportszakmai igazgatója, Salamon Zoltán is. A nap zárásán elmondta: pénteken hasonló számú érdeklődőt várnak a Földibe.