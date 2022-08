Mint ismert, a korábbi Tatai és Térségbeli Lovaséletfejlesztő Egyesületet és így Magyarországot 2020-ban vette fel tagjai közé a Nemzetközi Izlandi Lovasszövetség. A világszervezetnek így lett hazánk a 22., teljes jogú tagja. Ugyan azóta megküzdöttünk a covid világjárvánnyal, a világ is bezárult sok szempontból, az élet nem állt meg. Ezt bizonyítja az, hogy a közelmúltban a Landsmóton, a Nemzeti Izlandi Lóversenyen, a szigetország legnagyobb szabadtéri sporteseményén is felvonták a piros-fehér-zöld zászlót, az augusztus 4-én induló, hannoveri Közép-Európa Bajnokságon pedig már magyar színekben is indul versenyző.

Az izlandi Lamdsmóton már ott lobogott a magyar zászló is a közelmúltban

Forrás: Eyja

Kremmer Veronika hazánkat először fogja képviselni, de itt él és igazán rutinos versenyző: tölt jármódban világranglista-vezető. Hogy mi is az a tölt mód? Az izlandi lovak specialitása a négyütemű oldalirányú jármód, amikor a lovas szinte rázkódásmentesen ül a nyeregben. Ez is az izlandi lovasversenyek egyik száma, Veronika most is ebben fog indulni.