A Bányász új edzője jelenleg Portugáliában tartózkodik, Tombor Csaba Sótonyi László szövetségi edző segítőjeként is dolgozik a magyar junior férfi kézilabda-válogatott mellett, és július 17-ig kint marad. De ahogy hazatér, újabb nagy feladat előtt áll, tavaly novemberben, idény közben derült ki, hogy a nyártól átveszi a Grundfos Tatabánya irányítását, ami óriási kihívás.



„A játékosok már június 27. óta otthoni munkát végeznek, a közös felkészülést pedig július 18-án felméréssel kezdjük el Tatabányán, sietek is haza, és nagyon remélem, hogy a délutáni edzéshez már én is csatlakozni tudok – mondta a Nemzeti Sportnak Tombor Csaba. – Edzőtáborba a nyáron nem megyünk, végig otthon maradunk, több felkészülési meccsünk van már leszervezve, amelyek közül kiemelkedik az augusztus 19-20-i nemzetközi tornánk, amelyen a Telekom Veszprém, a horvát PPD Zagreb és a lengyel Wisla Plock lesz a vendégünk.”



A szakember három és fél évig a Fe-jér-B.Á.L. Veszprém csapatának edzéseit irányította, és szép eredményeket ért el a fiatal, magyar játékosokból álló klubbal, amelytől azonnal távoznia kellett, amikor kiderült, hogy a nyáron klubot vált. Ráadásul éppen egy győztes mérkőzés után, amit furcsállt ugyan, mert szerinte sem a csapat helyezése, sem a mutatott játék nem igazolta a vezetőség döntését, de természetesen elfogadta a döntést.



„Sajnálom, hogy nem fejezhettem be, amit elkezdtem. Az is furcsa volt, hogy kiestem a munkából, a napi rutinból, de volt jó oldala is ennek az idő előtti szabadságolásnak, ugyanis el tudtam végezni a mester­edzői képzést, valamint több időt tudtam szentelni a juniorválogatottnak, és természetesen új csapatomnak, a Tatabányának is. Ha ebből a szempontból nézem, talán még jól is jött ez a kis szusszanás” – fogalmazott a tréner, aki az utolsó fordulókban rendre kint volt a klub új multifunkciós csarnokában, hogy testközelből tapasztalja meg a közeget, illetve már személyesen beszéljen valamennyi játékossal, aki a klubnál marad, és az újakkal is felvette a kapcsolatot.



Tombor Csaba segítője Sibalin Jakab másodedző, Haris Porobic kapusedző és Elek László erőnléti edző lesz, a cél olyan bajnoki helyezést elérése, amely nemzetközi kupaindulásra jogosít.

Érkezett: Rodríguez Pedro (jobbszélső, Balatonfüredi KSE), Topic Petar (beálló, Balatonfüredi KSE), Székely Márton (kapus, Eurofarm Peliszter), Nemanja Obradovics (balátlövő, szerb, Eurofarm Peliszter), Mateo Maras (jobb­átlövő, horvát, Eurofarm Peliszter), Nagy Benedek (kapus, Telekom Veszprém), Pergel Andrej (balátlövő, Telekom Veszprém), Josip Peric (irányító, bosnyák, Eurofarm Peliszter), Cristian Ugalde (balszélső, spanyol, AEK Athén), Vilovszki Uros (beálló, He-Do B. Braun Gyöngyös), Ubornyák Dávid (irányító, He-Do B. Braun Gyöngyös).

Távozott: Juhász Ádám (irányító, Benfica, portugál), Hornyák Péter (jobbszélső, Balatonfüredi KSE), Lukás Urban (balátlövő, szlovák, ?), Alekszej Usal (beálló, fehérorosz, ?), Zdolik Bence (balátlövő, Dabas), Bognár Nándor (beálló, Dabas), Darko Stojnic (beálló, szlovén, ?), Piotr Wyszomirski (kapus, lengyel, Górnik Zabrze), Viorel Fotache (balátlövő, román, CS Minaur Baia Mare), Bartucz László (kapus, He-Do B. Braun Gyöngyös), Balogh Zsolt (jobbátlövő, Ferencváros), Bálint Bence (Dabas)