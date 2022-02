Éva emellett belekezdett az edzősködésbe is, természetesen klubja, az Ippon Judo Tatabánya SE kötelékein belül.

– Jelenleg egy 25 fős csoportot vezetek, lányokkal és fiúkkal egyaránt foglalkozom 6-tól 13 éves korig. A toborzást még októberben kezdtük, Tatabányán kívül a környező településeken is szeretnénk megismertetni és megszerettetni a sportágat a fiatalokkal. Bár az egészségügyi helyzet miatt nincs könnyű dolgunk, de a taglétszámunk folyamatosan nő, és az én csoportom is állandóan bővül – tudtuk meg az edzői végzettséggel is rendelkező Évától, aki hozzátette, hogy heti három edzést tart a fiataloknak, akik szépen fejlődnek, így tavasztól már versenyeken is részt vehetnek.

Csernoviczki Éva már nemcsak edz, hanem edzést is tart

Forrás: Ippon Judo SE Tatabánya/ Facebook

Az egyesületnél a közelmúltban tartottak övvizsgát, amelyen 15-en vizsgáztak sikeresen fehér övre. Az eseményt Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is megtisztelte jelenlétével. Az Ippon Judo SE egyébként a hétvégén elérte első idei kimagasló versenyeredményét is: Az egyesület dzsúdósa, Krüpl Georgina az első helyen végzett a Győrben rendezett ifjúsági országos rangsorversenyen a 63 kg-osok mezőnyében. Georgina tavaly még a serdülők között versenyzett, első ifjúsági korosztályú versenyén aratott győzelme tehát mindenképpen bizakodásra ad okot a jövőre nézve.