Idén is a tekepályán tartotta az évzáró találkozót a Tatabányai Sport Club december 22-én, hogy megünnepeljék a sikeres 2021-es évet – tudtuk meg a TSC weboldaláról.

A Tatabányai Sport Club elnöke, Sámuel Botond rövid köszöntő után arról beszélt, hogy minden gond ellenére igen eredményes évet hagynak maguk mögött. Mind labdarúgás, ökölvívás és atlétika terén is kiemelkedő eredmények születtek az évben, de ezek mellett még kiemelt sportegyesületté is nyilvánította az EMMI Sport államtitkársága a Clubbot. Továbbá a kormányzati támogatáson kívül elkezdődnek a sportlétesítmények fejlesztési munkálatai is.

Az eseményen Bencsik János is részt vett, ahol köszönetet mondott a szakosztályokat képviselő edzőknek, hiszen a pandémia idején is biztosítottak mozgási lehetőséget a gyerekeknek. Elmondta, hogy a legnehezebb hónapokban a kormány célzott támogatást biztosított a TSC és a TAC számára is. Így sikerült átvészelni a “bevételhiányos” időszakot.

– A TSC a megnehezült körülmények ellenére is kiemelkedő munkát végzett az utánpótlás nevelés terén, így megteremtődött a lehetősége annak, hogy - összehangolt lobbizás következtében - az öt kiemelt vidéki egyesület egyikeként öt éven keresztül évi 300 millió forint kormányzati támogatásban részesüljön – írta Bencsik János Facebook oldalán.

Az ünnepségen Sámuel Botond köszöntötte az idén hetvenedik életévét betöltött Henyecz Lászlót, aki a Klub versenyzője, edzője, elnöke, majd ismét edzőjeként dolgozik a TSC-ért. A Klub elnöke emléklappal köszönte meg Bencsik János parlamenti képviselő és Schmidt Csaba, önkormányzati képviselő évtizedes munkáját. Az edzők Sámuel Botondot, valamint a klubelnök legfőbb támogatóját, a TSC irodavezetőjét, Ormos Mariannát is köszöntötték.