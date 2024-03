2022-ben még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem esztergomi növendéke, Szabó Márk karmester talán nem is sejtette, hogy egykori mentorához fűződő rendhagyó kezdeményezése, az emlékhangverseny ilyen remek fogadtatásra talál a városban. Azóta minden évben Reményi Károly zenetanár, karnagy, az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola egykori igazgatója előtt tisztelegnek.

Szabó Márk (középen) szerint idén is különleges élményt nyújt majd az emlékhangverseny.

Szabó Márk elmondta: ahogy azt már megszokhattuk, az idei, március 17-én 18 órától, az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban kezdődő koncerten is különleges szerzeményeket hallhatunk majd. A magyar és külföldi szerzők kórusművei mellett például Haydn D-dúr zongoraversenye, valamint a Mária Terézia Karolina nápoly–szicíliai királyi hercegnőnek ajánlott Te Deum alkotása is színesíti majd a rendezvényt.

Alkalmi zenekart is hallhatunk a hangversenyen

A rendezvényen dr. Alberti Péter alpolgármester köszöntője után Udvardyné Pásztor Ágnes vezényletével és Rózsár Brigitta zongorakíséretével fellép a Balassa Bálint Vegyeskar, mely szintén ezer szállal kötődik Reményi Károlyhoz, hiszen a híres karnagy több évtizeden át vezette a nemzetközi hírű kórust. Szekrényessy Csanád fiatal, esztergomi zongoraművész idén is megcsillogtatja tehetségét, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke szintén közreműködik a hangverseny megszervezésében is. Továbbá ezúttal is fellép a barátokból, egyetemi hallgatókból álló alkalmi zenekar is, melyet Szabó Márk fog dirigálni.

A hangversenyre ingyenes a belépés, de a látogatóknak lehetőségük van adományokkal segíteni a koncert megvalósítását és a hagyomány tovább éltetését.