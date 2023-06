Mindenféle stílust szeret

Szekrényessy Csanád a klasszikus komolyzene mellett mindenféle stílust szeret, akár hallás után el tud játszani egyes popslágereket is. Régebben Frédéric Chopin, Liszt Ferenc zeneszerzők voltak a példaképei, idővel a bécsi klasszika három jeles képviselője, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven is nagy hatást gyakorolt rá. Elmondása szerint a zongorázás már olyannyira egybeforrt a személyiségével, hogy nem munkaként és hobbiként, hanem egyfajta életformaként tekint rá. A fiatal tehetség azt is elmesélte, hogy a váci konzervatóriumban olyan megszállottan, már-már görcsösen zongorázott, hogy ízületi gyulladása lett, ami lelkileg igencsak megviselte. Csoba Tünde segítségével újra megtanult játszani és rájött, hogy mindig meg kell találni az arany középutat, hagyni kell a pihenésnek is időt.