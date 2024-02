Az amerikai énekes minden bizonnyal sejtette, hogy csak addig lesz maradása utóbbi együttesben, míg az ufómániás Tom DeLongét megint el nem kapja az agyvihar és újra vissza nem kuncsorogja magát a barátaihoz. Nos, hát ez a pillanat 2022 őszén be is következett, így megköszönték a létszámfelettivé vált Matt Skiba közreműködését. Na de vissza az Alkaline Trio-hoz, mely kis túlzással egy roncsautós videójátéknak köszönheti világismertségét, melyben a Mercy Me című dalukra zúzhattuk ripityára a kocsinkat.

Már az új album névválasztása is felettébb érdekes, amelyről a consequence.net oldalon azt írják: Matt Skiba édesanyja egykor sürgősségi osztályon dolgozott nővérként és munkatársaival az eseménydús éjszakákat magyarul „vérnek, hajnak és szemgolyónak” nevezte. A korong világszerte meglepően jó fogadtatásokat kapott, a siker talán egy kicsit az énekesnek is szól, akinek bár egy álma teljesült azzal, hogy pár évig tagja volt a Blink-182 nevű bandának, mégis „eredeti környezetében” tudott igazán kiteljesedni. Az albumnyitó dal, a Hot For Preacher bővelkedik fülbemászó gitár riffekben, és ha a szövegre is fókuszálunk, akkor megtudjuk, hogy: a kínai negyedben eltöltött forró éjszakák sem elég erősek ahhoz, hogy eléggé motiváltuk legyünk egy újrakezdésnek.

A szerelmes vonalat a Meet Me viszi tovább, melyben Matt egy titokzatos hölgyeményt szeretne újra és újra megcsókolni. No de nem mindegyik dalban ütjük meg az emocionális vonalat, a Scars a szerelmes, érzelemmel túlfűtött mondatok helyett azt sugallja: mindannyian magunkon viseljük a hegeinket, melyek mély nyomokat, „töviseket” hagynak bennünk. Egyébként mind instrumentálisan, mind dalszövegileg a Shake With Me viszi nálam a prímet, ami szintén egy vallomás. A búcsú fájó, de ha a partnerünk menni akar, akkor el kell engedni őt, csak egy fontos kitételt kell szabnunk neki, hogy óvatosan, minél kíméletesebben távozzon az életünkből.