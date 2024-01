Segítek: ezt olyan játékfilmekre aggatják a Motion Picture Association of America nevű, a nagy filmstúdiók érdekeit képviselő szervezet szakemberei, mely művekre a legszigorúbb besorolási szabályok vonatkoznak, így többek között az, hogy az ilyen filmeket kiskorúak, azaz Amerikában a 17 alattiak még felnőtt kísérővel sem nézhetik meg.

Az amerikai folytonos filmdömpingben persze ez igen ritka eset, de John Waters filmrendezőnek mégis sikerült többször is elnyernie ezt a „rangot”. Waters Okostojás, avagy egy mocskos vénember bölcsességei címmel magyarul is megjelent könyve több témát is érint, így alapvetően a rendező eddigi filmjeinek kulisszatitkait, a szélsőséges tabudöngetéseiről hírhedt alkotó bölcsességekkel átitatott világlátását és a rock and roll zenéhez fűződő, mondhatni hűséges kapcsolatát. A kötet tulajdonképpen nem is szakmai életrajz, hanem inkább egy önvallomás, melyben John Waters, az amerikai underground filmes szcéna talán elsőszámú császára meggyónja az egész világnak, hogy miért és hogyan valósítja meg vízióit a különféle produkcióiban.

A könyv Waters filmes karrierjének különleges szeletéről ad számot, így nem rögtön az elejéről indítja saját történetét, hanem a szexuális célzásoktól hemzsegő és még ennél is bizarabb Rózsaszín flamingók és a Kétségbeesett élet című mozik utáni időszakáról, melyben megpróbált kitörni az underground színtérről és bekerülni a mainstreambe, azaz a fősodorba. A könyv lapjain ennek megfelelően megelevenednek az 1981-es Poliészter, az 1988-as Hajlakk, az 1990-es Cry Baby majd pedig ezután többek között a Kuki, a Cecil B. Demented és a Szégyen és gyalázat című filmjeinek elképzelhetetlenül kalandos históriái.

Waters egyik filmje sem termelt annyi hasznot, hogy azt a hagyományos értelemben vett hollywoodi filmterméknek lehessen nevezni, ugyanakkor – mint olvasható a kötetben – számos szakmai díjat elnyert produkcióiban olyan nevek vállaltak főszerepeket, mint Divine, Johnny Depp, Iggy Pop, Debbie Harry, Edward Furlong, Melanie Griffith, Stephen Dorff, Maggie Gyllenhaal, Selma Blair, Johnny Knowville vagy Chris Isaak.