A zenekar ötlete Goján Szabolcs és Ficsura Leon fejéből pattant ki, még a nyáron. Először ketten gyakoroltak a pincében, majd bővülni kezdtek, és a pincét próbateremre cserélték a szőnyi Fikner hangszerbolt szomszédságában.

Zenéltek már esküvőn, valamint Komárom új rendezvényhelyszínén, a Garden Parkban is színpadra léptek az Elektron Band előzenekaraként, amelynek tagjai szívesen segítenek a fiatal zenészeknek. A fiúk koncertje nagy sikert aratott, de az azóta eltelt rövid idő alatt is sokat fejlődtek. Két új tag csatlakozott hozzájuk és a repertoárjuk is bővült, már kilenc darabot gyakorolnak együtt.

Végleges forma

A fiúk úgy érzik, a zenekar összeállt a végleges formájába, további bővülést nem terveznek. A zenekari lét nem ismeretlen számukra, hiszen Jocit és Henriket kivéve mindannyian együtt játszanak a város fúvószenekarában, amely Komárom szinte minden nagy rendezvényén képviselteti magát. Próbáikat leginkább a hétvégén, pénteken vagy szombaton tartják, ilyenkor pedig négy órát töltenek azzal, hogy gyakoroljanak. Szeretnének adventkor is zenélni a komáromi közönségnek, de a zeneiskolában is terveznek koncertet.

– Populáris dalokat játsszunk, de azért nem Manuelt, vagy hasonlókat – mondta Goján Szabolcs és Ficsura Leon. – A repertoárunkban szerepel azonban a Reptér, vagy éppen a Bella Ciao. Most olyan szezonális dalokat is gyakorlunk, mint az All I Want For Christmas, vagy a Last Christmas.