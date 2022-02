Ficsura Leon négy és fél éve döntött hangszere mellett. A választásban az is segítette, hogy egyik bátyja, Martin is szaxofonozik, korábban ő is Szabó Ferenc tanítványa volt.

Leon mindig szívesen gyakorol, legalább napi egy-két órát foglalkozik a szaxofonnal, hétvégén is. Kedvenc zeneszerzője Mozart. Szabó Ferenc azt mondta, amikor az édesanyjával beszél telefonon, mindig szól valamilyen hangszer a háttérben.

Az egész család „megfertőződött” zenével, hiszen Leon másik testvére, Patrik is tanult ütős hangszereken játszani és zongorázni. Felmenőik között nem volt, aki klasszikus muzsikát tanult volna, igaz, Leon nagypapája vendéglátós zenész volt. Beszélgetésünkkor kiderült az is, Leon életét nem csupán a zene tölti ki. Szívesen horgászik, biciklizik. A műszaki dolgok is érdeklik, apukájával gyakran hegeszt, fúr, farag, autókat szednek szét, raknak össze, vagy építenek.

– Szoktam fűnyírót és autót szerelni, megjavítok dolgokat – fogalmazott Leon. – Apával most egy homokfutó-terepjárót építünk.

Rengeteg időt tölt a zeneiskolában, hétfőn és szerdán szaxofonozni jár, de szolfézst is tanul, péntekenként pedig a Komáromi Egressy Fúvószenekar tagjaként próbál. Ide nem csupán a zeneiskolások, hanem a korábban itt tanuló, mára már felnőttek is visszajárnak.

Sikerrel szerepel a versenyeken Ficsura Leon ebben a tanévben öt versenyen is részt vett, mindegyiken kiemelkedően teljesített. Az egyik legjelentősebb volt a Horvátországban, Varasdon rendezett nemzetközi fúvósverseny, ahol korcsoportjában első helyezést ért el. Megtudtuk tőle azt is, hogy novemberben az országos szaxofonversenyen is megméretteti magát.

Leont emellett a Virtuózok című műsorból is megkeresték, de eddig még nem érezte, hogy vágyna erre a fajta nyilvánosságra. Bár Leon élete a színpad, ahol mindig a legjobb formáját hozza, de ez egy „másfajta reflektor” lenne.

A fiatal szaxofonos nagy megmérettetésre készül, jövőre ugyanis már felvételizni fog a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Itt nem csupán a hangszeres, hanem a szolfézs és összhangzattani tudását is meg kell mutatnia.

Azonban arról még nem döntött, pontosan milyen szakmában képzelné el magát a jövőben. A zenészpálya mellett ugyanis az autószerelés és a katonaság is érdekli. A zenei pálya már rengeteg lehetőséget kínál. Elhelyezkedhet tanárként különféle szinteken, és egyre több a professzionális fúvószenekar is, sőt, akad, aki a könnyűzene felé veszi az irányt. Szabó Ferenc szerint arra is nagy esély van, hogy Leon későbbi iskolatársaival kamaraegyüttest alakít, amelyben szintén nagy potenciál rejlik.