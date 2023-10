A három megtekinthető víztorony közül a legmagasabb az 52 méteres komáromi víztorony, amelynek kapacitása is hatalmas, vízellátás szempontjából kiemelkedően fontos létesítmény. A bátrabbaknak mindenképpen érdemes felmászni rá. A jellegzetes alakú, 24 méter magas oroszlányi víztorony a város szimbóluma lett, az esemény alatt a legfelső szintig fel lehet kapaszkodni. Tatán, a Kálvária víztorony mára műemlékvédetté vált, a szép téglafalazatú épületben kiállításokat és hangversenyeket is rendeznek. A mellette fekvő víztározó modern technikával, teljesen automatikus irányítással működik, és hét település vízellátásáról gondoskodik.

Aki a víz további útját szeretné követni, annak érdemes a tatai szennyvíztisztító telepre ellátogatni. Itt a modern technikák és folyamatok mellett régebbi műtárgyakat lehet megtekinteni, valamint megismerni a mindenki számára fontos „csatorna-használati illemtant”. Erre a telepre kiskorúak nem léphetnek be.

Kulisszatitkok Idén immár negyedik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját, az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényét. A látogatók ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba. A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfőbb célkitűzése, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

Aki a hőenergia előállítására kíváncsi, annak javasolják a Veolia dorogi vagy tatai erőműveinek, illetve a tatabányai erőműnek a megtekintését. Mindhárom helyen több kazánban is használnak biomasszát. A tatabányai komplexum 23 ezer lakást és számos intézményt lát el hőenergiával. A 113 éves Dorogi Erőmű vendégei működés közben láthatják majd a főberendezéseket, a kazánokat és a turbinákat, és vezetéssel végigsétálhatnak a vízüzemben, a kazánházban és a turbina csarnokban is. A Tata Energia Kft. üzeme már 1995 óta zöld energiával dolgozik, és látja el távhővel és használati meleg vízzel Tata városát. A megújuló energiaforrásokat hasznosító erőmű a Távhő Ökocímkét is elnyerte, mivel jelentősen hozzájárul Tata környezetvédelmi mutatóinak javulásához. Utóbbi három helyszínen a fényképezés nem megengedett.

Az elmúlt három évben nagy népszerűségnek örvendett a rendezvény, az Erőművek Éjszakája programjaira tavaly, 2022-ben több ezren látogattak el. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre már lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon.