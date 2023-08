„A fORMA fESTet azért hívtuk életre, hogy olyan izgalmas koncertek, irodalmi beszélgetések, színházi előadások is eljussanak Párkányba, amik a mainstream vonalba nem férnek bele. Közösséget építünk, közízlést formálunk és teret adunk a kisebb, minőségi zenét játszó, mondanivalóval bíró produkcióknak“ – mondta el Bokor Réka, a fesztivál főszervezője.

A volt párkányi kompkikötő területén (Komp Beach) augusztus 10-12. között zajlik a közös fORMÁLÓDÁS. Csütörtökön (08.10.) aZorka, Szűcs Krisztián duó és a Buy Her Sugar ad koncertet a közösségi tábortűz körül. A fesztivál ezen napja ingyenes.

Pénteken (08.11.) a rapzene dominál, két felvidéki rapper Cibi és Geddo mutatkozik be a fORMÁS színpadon, őket a hiphop fiatal amazonja Sisi követi, majd a műfaj kipróbált képviselői a Tha Patkányz áll színpadra. A fORMÁLÓDÁS során slam poetry est is megvalósul, éjfél után pedig a párkányi Optikill zenei settje tölti meg a csodás fesztiválhelyszínt.

Szombaton (08.12.) nyolcadszor rajzolnak kRÉTAKÍGYÓT a Mária Valéria hídra. A flashmob az esztergomi hídfőtől indul 15 órakor, másfél óra alatt tekereg át a párkányi oldalra, ahonnan a fesztivál helyszíne 3 perc alatt megközelíthető. Ott a KisGombos Játszóház kézműves foglalkozásai és a Tündérfátyol Zeneszó mesés foglalkozása várja a kis fORMÁKAT!

Délután az irodalom és színház műfajaiba is belekóstolhatunk: Gužák Klaudia Francia film és Gyurász Marianna Már nem a mi völgyünk c. könyveinek közös bemutatójára kerül sor. Moderál Mellár Dávid, aki maga is címeres költő. Utánuk felvidéki színészek improvizációs játékát nézhetjük meg, az Ahogy esik, úgy puffan produkcióban Dékány Niki, Nagy László, Szebellai Dániel és Melecsky Kristóf játszanak, a játékmester Majorfalvi Bálint.

Ezután alterzenei koncertcsemege vár, fellép a rozsnyói endorfin, A Kutya Vacsorája Varga Lívius (Quimby) vezetésével és a fesztivál házigazdája, a párkányi Jóvilágvan. Az estét kortárs táncprodukciók és tűzzsonglőr boszorkányság is színesíti, éjszaka pedig Novai Gábor alias NovaN moduláris varázslata ejt transzba a tábortűz körül! További információk a fesztivál hivatalos oldalán (www.formafest.sk) olvashatóak.