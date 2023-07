Nem akármilyen sztárok forgatnak Tatán. Megtudtuk, hogy a The Killer's Game jeleneteit forgatják a várnál, amiben több Marvel-főszereplő is feltűnik. Nemrég játszották a mozik, a harmadik részét a Galaxis Őrzőinek, amelynek mindegyik részében eljátszotta a mindig vidám, de kegyetlen Drax-et Dave Bautista. Ő az egyik főszereplője a most készülő J.J. Perry új filmnek, és itt is van Magyarországon, így arra is lenne esély, hogy akár Tatán összefussunk vele.

De a sáblistán szerepel Ben Kingsley is, akit imádnak a Marvelnél. A színész ugyanis több filmjükben is feltűnik: többek között a Vasember 3-ban és a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendájában Trevor Slattery szerepét kapta meg, de a Wonder Woman-sorozathoz is felkérték. Játszott a Éjszaka a múzeumban - A fáraó titka című filmben is, mint Merenkahre.

A női főszereplő, Sofia Boutella sem ismeretlen a mozirajongók előtt: az algériai–francia színésznő, modell és táncos elsősorban a Nike hiphop és a street dance stílusú reklámkampányából ismert. Híresebb filmes szerepei a StreetDance 2. Évája, a Monsters – Sötét kontinens Arája és a Kingsman: A titkos szolgálat gyilkosnője, Gazelle. Illetve 2017-ben a A múmia című filmben alakította a címszereplőt, valamint az Atomszőke című filmben Delphine-t, a francia kémnőt.