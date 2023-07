A Kapcsolódások című kiállításmegnyitón elhangzott, hogy Adorján Attila az Eurohíd Alapítvány megalakulása óta együttműködik velük, mely az esztergomi fotós számára már több tárlatot is eredményezett. Mostani bemutatója tulajdonképpen egy sorozat része, mely előző fejezetében Farkas Noémi grafikus különleges hangulatú kompozíciói, majd Olasz Ágnes fotóművész ábrázolta képein a vidéki magyar romaközösség mindennapjait, ünnepeit, népviseletét, szokásait.

Adorján Attila elsősorban a cigány folklór jeleseiről készített felvételeivel állt most Esztergomban a közönség elé. Az NKA-nál elnyert pályázatnak köszönhetően több tucat képpel örvendeztette meg a közönséget. A megnyitó alkalmával, a méltatás helyett Mécses Éva Hilda kérdéseire a közönség előtt válaszolva mesélte el az alkotó, hogy miként készültek fényképei, milyen barátságokat, kapcsolatokat kötött a fotókon látható roma emberekkel. Az alkotó elmesélte, hogy erre a pályázatra az Eurohíd Alapítvány segítségével jelentkezett és fogott bele.

Mécse Éva Hilda, Adorján Attila és Horváth Krisztina

Adorján Attila kifejtette, hogy ez a feladat ugyanakkor szokatlan volt számára, mert alapvetően azt szokta fényképezni, amit éppen meglát, nem tematikák szerint készül a fotózásra és készíti el azokat. Ezúttal azonban más volt a helyzet, most egy fix témát egy fix időre kellett kompozíciókba fogalmazni. Az, hogy ez mennyire sikerült jól, a közönség döntheti el, ha ellátogat a főtéren lévő galériába. A művész a megnyitón még arról is beszélt, hogy miként alakult a fotózások kapcsán a roma emberekkel való kapcsolata, melyről kifejtette, hogy elsőként Farkas Noémi grafikusról készített portrésorozatot, majd ő ajánlott más roma művészeket fotózásra, fotótémának, s így jutott el több cigány származású művészhez, táncosokhoz, zenészekhez, színészekhez.

Emellett az interneten található roma tematikájú programokra is elment és készített fotókat. Adorján Attila arról is beszélt, hogy a fotózásokon nem aszerint dolgozott, hogy ez most egy cigány kultúráról szóló munka, hanem ugyanúgy, mint a más esetben is, sőt, magára a kész képekre is úgy tekint, hogy azokat nem tartja más jellegűeknek, mint amikor nem roma embereket fényképez. A kiállítás végén Horváth Krisztina előadóművész egy autentikus szereteteső varázsló játékba vonta be a kiállítás közönségét, mely elsősorban gyerekeknek szólt, de a felnőttek is nagy elánnal vettek részt benne.